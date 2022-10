Pedro Sánchez se marca un '¡Viva Honduras!' y confunde Kenia con Senegal ante su presidente

Pedro Sánchez, durante la conferencia de prensa en Nairobi.- DANIEL IRUNGU (EFE)

Por Tremending

Hay lapsus que son directamente de "tierra trágame". Como ser Vargas Llosa y comparar a Ayuso con "Ronald Goebbels". O como ser George Bush y hablar de la "injustificada y brutal invasión de Irak… digo de Ucrania". Aquí claramente actúa el subconsciente.

Después están los clásicos despistes, como acabar un correo electrónico con "un salido", o la del músico que se confunde y saluda desde el escenario a la ciudad equivocada, algo muy difícil de remontar. Pues si esta última es comprometedora imagínense confundirse de país hablando… ante el presidente de ese país.

Pues es justo lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, que ha sufrido hasta dos veces un lapsus ante el presidente de Kenia hablando de Senegal, dos países que están a unos 6.000 kilómetros de distancia. Una épica reedición del famoso "¡Viva Honduras!", de Federico Trillo.

Pedro Sánchez confunde Kenia con Senegal… dos veces. Este ha sido el momento ⤵️ 🔗Leer más: https://t.co/x7iZzObgA3 pic.twitter.com/OqFbuedRe4 — Vozpópuli (@voz_populi) October 27, 2022

Sucedió este miércoles, durante la visita oficial a Kenia del presidente del Gobierno. Durante una rueda de prensa en Nairobi con el presidente William Ruto, Sánchez habló hasta dos veces de Senegal. A la segunda, Rufo le corrigió y Sánchez pidió disculpas: "Oh, Kenia, sorry, sorry". Después Sánchez continuó mientras de fondo se escuchaban las risas de su homólogo.

Pedro Sánchez confundiendo Kenia con Senegal porque total entre ambos países tan solo hay 5900 kilómetros de distancia. pic.twitter.com/gvn6TV8chs — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) October 27, 2022

Viva Honduras! — serkal (@serkalillo) October 27, 2022

Españoles haciendo el ridículo por el mundo. — jose toku (@jotoma1975) October 27, 2022

Ningún gobierno español sin su "¡Viva Honduras!" pic.twitter.com/vrxH6Kuhps — Juan de Juan (@JotadJota) October 27, 2022

No es el primer lapsus de Sánchez. El pasado mes de abril, el presidente se dirigió a Rufián como "señor Abascal". Un "error imperdonable" que dejó a Rufián con cara de poker.