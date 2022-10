"De lo más bonito que me ha pasado como librera": la historia de amor envuelta en literatura que conmueve en Twitter

En una red social cada vez más cargada de bulos y mensajes de odio, la historia de amor de una pareja se ha vuelto viral. El escenario, una librería. La encargada del local ha contado en Twitter que esto es "de lo más bonito" que le ha ocurrido desde que trabaja allí.

En tan solo un par de tuits, ha relatado cómo la precariedad ha obligado a una de sus clientas a vender sus libros. Ante esta situación, un chico con el que está comenzando a salir ha decidido ir comprándolos uno a uno para que estas obras no se pierdan.

Tuiteros y tuiteras se han lanzado en masa a comentar y compartir el detalle de este joven enamorado.

Las películas de sobremesa me han enseñado que el chico puede ser un príncipe centroeuropeo que se hace pasar por plebeyo sin que ella lo sepa o un psicópata de oscuro pasado. No hay más posibilidades.

porque los libros volvieron a ella. Además sin contar lo que tuvo que pasar para desprenderse del libro y que después retorne así de esa manera. No sé, al final de cuentas si eso me pasara, creo que no me sentiría muy bien. Hay otras formas de ayudar.

— YJO 🇨🇴 (@YJO_1) October 28, 2022