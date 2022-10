Los disfraces más descacharrantes para Halloween imaginados por los tuiteros en sus memes

Por Tremending

Este lunes 31 de octubre se celebra Halloween. Una tradición en la que la gente se disfraza con atuendos terroríficos que inspiren miedo.

¿No tienes disfraz de Halloween? Os presentamos el disfraz DE-FI-NI-TI-VO pic.twitter.com/tVujpxszkc — Misterio de Hacienda (@MdeHacienda) October 31, 2022

Vale que no es una tradición que lleve siglos implantada en nuestro país pero, hombre, dejad a la gente disfrutar un poco de la vida, que bastantes penas tenemos ya.

Halloween ni Halloween En España, de toda la vida, los día 1 de Noviembre se ha ido al camposanto a lustrar lápidas. — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) October 28, 2022

La idea es buscar un disfraz divertido dentro de la temática del miedo, ya sea de zombi, Drácula, fantasma o lo que sea. La gracia es ser un poco original.

Si no celebramos Halloween, Michael Myers se extinguiría. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) October 24, 2022

Los famosos también suelen unirse a esta celebración cada uno buscando el disfraz más loco posible.

Felipe González se ha disfrazado de rojo para Halloween. pic.twitter.com/lpsFnUy0Pv — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) October 29, 2022

Si aún no has decidido el tuyo no pasa nada. Los tuiteros se han puesto a trabajar y han ideado algunos de los disfraces más cachondos que uno pueda imaginar.

Ya tengo mi disfraz para Halloween pic.twitter.com/jLFbpSgtN2 — Larry Walters  (@LarryWalters_) October 28, 2022

El mejor disfraz para Halloween!!! pic.twitter.com/3B0GO0KO3o — Roberto Martín (@robbhaifisch) October 29, 2022

Un buen disfraz para Halloween pic.twitter.com/6sjySSy0Nn — GusMH (@GusMH79) October 30, 2022

Ya me he hecho el disfraz. pic.twitter.com/qB93lfwZAO — Luka (@LukaBanjah) October 29, 2022

Anima tu fiesta de halloween con el disfraz perfecto. pic.twitter.com/s3mmHJwBrs — Ҭэ ʅэѻ  ɗэʅ Яэvэʂ ✿ (@TeLeoDelReves) October 28, 2022

El disfraz perfecto no exist… pic.twitter.com/empeBCY9oc — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) October 28, 2022

Pues ya tengo mi disfraz de Halloween!!! pic.twitter.com/vkTIClVZED — Roberto Martín (@robbhaifisch) October 28, 2022

Mi disfraz de Halloween y de todo el año pic.twitter.com/XbonfzzJFA — UngatoenScarif (@UScarif) October 29, 2022

Disfraz de Nuñez Feijoó para Halloween. pic.twitter.com/hrPpURa3C2 — donarfonzo (@donarfonzo) October 31, 2022

gonna be this meme format for halloween pic.twitter.com/hA2qk6xWg1 — hipstermermaid (@hipstermermaid) October 27, 2022

These Spirit Halloween memes are 🤌🏾🎃 pic.twitter.com/WbvP15RsX6 — Piñata Farms: The Meme App (@pinatafarms) October 26, 2022

These spirit Halloween memes are 🤌🏻 pic.twitter.com/rM8K9S5ncL — hello kari anne (@hello_kittyy420) October 26, 2022

Ok, everyone go home. This one wins the Spirit meme trend

Also, painfully accurate look at my new followers list and DMs this month. pic.twitter.com/L9AOHtlckt — Puff, a Gray Jedi (@KeraRolsen) October 30, 2022

Wanted to join the trend of spirit Halloween memes lol pic.twitter.com/r6jmaSVHNQ — Trans Users Posting Ws 🏳️‍⚧️ 🔜 MFF (@TransgenderWins) October 28, 2022

Porque no solo se puede aterrorizar con disfraces de Freddy Krueger. Ya sea de Toni Cantó, de M. Rajoy, de Girauta, de Letizia Sabater o del aviso de avería de motor del coche, la parte del miedo está más que garantizada.