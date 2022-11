Por Tremending

El periodista Javier Ruiz acaba de publicar un libro y para promocionarlo fue entrevistado el pasado lunes en el programa Hora 25 de la cadena Ser por Aimar Bretos. Ruiz habló de su libro, claro, pero no es eso lo que queremos destacar aquí, sino una reflexión que lanzó al aire cuando Bretos le preguntó por la fortaleza del discurso económico neoliberal y lo "poco sexi" que resulta la idea de que haya cierto control de los mercados.

La respuesta de Javier Ruiz se ha extendido por las redes sociales como la pólvora. "Es alucinante lo que pasa en España. Eso es poco sexi aquí. En el resto del mundo hay economistas de izquierdas y no pasa nada. Y el consenso de Washington está más a la izquierda de lo que está aquí en España. Ahora mismo, el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial te están diciendo que hay que gastar y ayudar a los pobres. Y te están diciendo que los ricos tienen que pagar más. Aquí en España, no. Aquí en España el discurso de la derecha está tan a la derecha que cualquier cosa, no te digo al otro extremo, simplemente al otro lado, ya es comunista", explica el periodista.

Javier Ruiz recuerda también las críticas que recibe por parte de la derecha por decir este tipo de cosas: "Yo soy bastante moderadito, no soy ni un rojo radical ni un comunista. Tengo una amiga que dice que yo no soy rojo, como mucho rosa palo. Sin embargo, cuando los ultra-anarco-liberales te señalan parece que seas un bolchevique. No termino de entender. Yo creo que aquí la derecha ha conquistado tanto, ha comprado tanto, y se han comprado tantos discursos que al final parece que ese sea el único pensamiento en España. Y no lo es, o no debiera serlo".

Ya se lo hemos contado, pero es siempre mejor verlo por sus propios ojos. Dentro un vídeo que ya han visto más de 130.000 personas.

Javier Ruiz: "En España el discurso de la derecha está tan a la derecha que cualquier cosa al otro lado es comunista. Cualquier cosa" pic.twitter.com/ZL26QKpux5 — Hora 25 (@hora25) October 31, 2022

La legión tuitera ha reaccionado positivamente a estas palabras de Ruiz. Al menos en su mayoría. Dejamos por aquí algunas reacciones.

!! Cuanto sabe y que bien habla este chico … decía mi abuela !!.

Pues tenía toda la razón. Cuanto sabe este Javier!!👏👏👏👍❤️ — 🐈 NikoGato (@ManuelGmezHoyo1) November 1, 2022

En España la derecha se ha convertido en ultraderecha pero que quede claro que PSOE tampoco es de izquierdas… — Margamolbcn (@Margamolbcn) November 1, 2022

Hay más economistas de izquierda en España. Sólo que las televisiones solo llevan a tertulianos de derecha a hablar de economía. — Opinando que es gerundio (@bar_bero) November 1, 2022

Lo peor es que saben que están mintiendo con "sus recetas" neoliberales. — snt mari (@mcrichocolate) November 1, 2022

Por cierto, el libro que acaba de publicar Javier Ruiz se titula Edificio España: el peligro de la desigualdad y es, según explican en la Ser, "una radiografía de la distribución social y económica". Lo anotamos para una próxima lectura.