La odisea de una madre y su hija al ir al médico en Madrid: "Sra. Ayuso, los profesionales son los que están salvando la sanidad pública"

No hay más que ver las historias de terror con la sanidad privada en lugares como EEUU para convertirse en un defensor acérrimo de la sanidad pública. Por eso mucha gente está empezando a decir basta ya ante la deriva de la sanidad pública en lugares como Madrid, cada vez más precaria y más privatizada. Eso por no hablar del caos con las urgencias de Atención Primaria en esta Comunidad durante los últimos meses.

Algunas personas también están contando en las redes sociales sus experiencias al acudir al médico por una urgencia y ver la falta de personal o el estrés de los médicos. Es el caso de una madre que ha narrado en un hilo de Twitter su odisea con la sanidad madrileña al acudir con su hija que sufría una neumonía.

Voy con mi hija de siete años al centro d salud Infanta Mercedes. La doctora duda sobre si lo que tiene es una gripe o una neumonía. Podría descartar la gripe con un test, pero la Comunidad de Madrid no se los proporciona. Lo compro en la farmacia

Tres días después, nos llaman para avisar que la cita de control no puede realizarse hasta una semana después porque la pediatra se ha puesto enferma. No la sustituyen. Hay otra pediatra en el centro que nos recibe totalmente saturada. La niña no está bien, nos manda a La Paz.

— Ángeles Escrivá (@angelesescriva) November 1, 2022