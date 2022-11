"¿Sólo ocho euros por un 'check' azul?": los tuiteros reaccionan con guasa al anuncio de Musk de cobrar por las cuentas verificadas

Ya saben que hace pocos días Elon Musk, el hombre más rico del mundo, cerró, tras muchos dimes y diretes, la compra de Twitter. Ahora que ya ha aposentado sus reales en la red social, Musk ha empezado a tomar decisiones nada más aterrizar: para empezar, despidió a los tres principales directivos de la compañía; apenas dos días después expulsó a todo el consejo de administración; y para terminar ha anunciado que va a cobrar ocho dólares al mes por mantener una cuenta verificada.

Musk, quien incluso ha llegado a decir que ha comprado Twitter para "salvar a la humanidad", pretende renovar el modo de suscripción a la versión de pago de la red social, Twitter Blue, que actualmente cuesta 4,99 dólares.

Los planes de Musk no han gustado mucho a los tuiteros, pero eso a Musk no parece importarle mucho, a tenor de un tuit que publicó este pasado martes. Vean.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022