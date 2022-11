Este cartel sobre el caos de la sanidad madrileña es un 'fake' (que da en el clavo)

Por Tremending

"No hay médico de urgencias, pero el bar de enfrente está abierto. Libertad". Es el mensaje que aparece en un cartel, supuestamente en un centro sanitario madrileño. En realidad se trata de un fotomontaje. Un fake a modo de meme que en realidad no puede dar más en el clavo. Se está moviendo en las redes durante las últimas horas, a modo de protesta por el caos sanitario en las Urgencias de la atención primaria en esta comunidad.

Ahora sí, el cartel definitivo.

Por si hay dudas, en las redes también se está mostrando la fotografía original y en realidad es igual de elocuente. "No hay médico de urgencias. Por favor, diríjanse al hospital", ponía.

El cartel original es este, ese es un montaje.

El caos de las Urgencias extrahospitalarias de Ayuso está llegando a un punto en el que el personal sanitario que hace frente al nuevo plan advierte que la falta de facultativos y otros profesionales puede llevar a situaciones límite de las que no se hacen responsables.

¿Cómo puede estar pasando esto? Pues no nos olvidemos que Ayuso es la política que aseguró que "el gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños". No se puede decir que todo esto no se viera venir.

Tenemos claro que la foto de la izquierda es un montaje y no es real a pesar de que lo que dice nos lo parezca y nos indigne ?

Marcelino, el mensaje principal sigue siendo el mismo: no hay médico.

Mientras, los profesionales sanitarios a los que hace nada aplaudíamos en los balcones son vilipendiados por los políticos del Partido Popular. Ahora algunos de ellos han respondido sin medias tintas: "Ni estamos de baja ni somos unos vagos".