Rufián resume en un tuit lo que muchos piensan sobre el trato que ha tenido Queipo de Llano

Al diputado y portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián no se le puede acusar de que no hable claro. En medio del debate sobre la exhumación sobre Queipo de Llano, mientras Feijóo dice que él no habla de los muertos, Rufián y ha hablado y ha dejado su opinión de forma bastante nítida.

Queipo de Llano fue un fascista que hizo asesinar a 3.028 personas. Murió en su cama y se le enterró en la Basílica de la Macarena con honores. Esta noche se le ha sacado tras 71 años. Sin duda, ha tenido mejor trato del que merecía y del que jamás tuvieron sus víctimas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 3, 2022

Rufián ha explicado en su cuenta de Twitter que el militar golpista fue "un fascista que hizo asesinar a 3.028 personas". Tras recordar que murió en su cama y que se le enterró en la basílica de la Macarena, añade: "Sin duda, ha tenido mejor trato del que merecía y del que jamás tuvieron sus víctimas".

No es lo único que ha dicho. Para los que aseguran que exhumar los restos de Queipo de Llano es venganza también ha tenido una aclaración

Una cosa. Sacar los restos de Queipo de Llano de una Basílica tras 71 años para que su familia haga lo que considere con ellos es justicia. Sacar los restos de Queipo de Llano de una Basílica tras 71 años para tirarlos en una cuneta seria venganza. Por aclararlo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 3, 2022

"Sacar los restos de Queipo de Llano de una Basílica tras 71 años para tirarlos en una cuneta sería venganza. Por aclararlo", ha explicado.

Totalmente de acuerdo. — Díaz (@Pi76DiLa) November 3, 2022

Después de terminar la guerra se le considera responsable de 45.000 penas d muertes y entre 100000 y 150.000 en "la desbandá, por no mencionar el terror q sembro durante la guerra; asesinatos de Lorca, Blas Infante y muchos inocentes e incitación d miles de violaciones. — zita (@zita521) November 3, 2022

Un "paseo" de madrugada, como le gustaban a él… — Ivan Gallardo (@caminantes21) November 3, 2022

Y que hacía ese tío, enterrado en una basílica…joder..ni que fuera un Santo para estar allí. — maneliyo. (@provisional112) November 3, 2022

Yo quiero enterrar a mi abuelo en la catedral de Murcia pero oye, no se puede — Gabri Ferrer 🇪🇸🔻 (@ferrer_gabri) November 3, 2022

