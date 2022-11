De 'Pulp Fiction' a 'Psicosis': el hilo viral con todos los homenajes de 'Los Simpson' a los clásicos del cine

La familia Simpson, en una escena de la serie de Matt Groening

Por Tremending

Pulp Fiction, El padrino, Lo que el viento se llevó, la mítica Psicosis de Alfred Hitchcock, El graduado, Lawrence de Arabia, Oficial y caballero… Que Los Simpson predicen el futuro ya lo sabíamos. Pero, además, la serie de Matt Groening también contiene numerosas referencias a clásicos del cine.

Ahora, una cuenta de Twitter ha recopilado muchas de ellas, haciendo la comparativa entre el film original y la escena de cada capítulo que lo homenajea.

All Movie references in the golden seasons of The Simpsons ✨ – a thread IG 📸 Criminalsimpsons pic.twitter.com/6uQs22KJHB — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (1963) 📺Homer the Vigilante (1994) pic.twitter.com/73HFejg12a — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 Gone with the Wind (1939) 📺 Bart's Inner Child (1993) & Principal Charming (1991) pic.twitter.com/mpEFXwtkJB — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 Close Encounters of the Third Kind (1977)

📺 Homie the Clown (1995) pic.twitter.com/NTjmDbBJmi — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 Psycho (1960)

📺 Itchy & Scratchy & Marge (1990) pic.twitter.com/bLadfr7GpP — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 How the Grinch Stole Christmas (1966) 📺 Last Exit to Springfield (1993) pic.twitter.com/DHJgfa4WKD — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 Cat On a Hot Tin Roof (1958) & A Streetcar Named Desire (1951) 📺 Secrets of a Successful Marriage (1994) pic.twitter.com/pAr4ve6rQ6 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) 📺 Bart's friend falls in love (1992) pic.twitter.com/PSAEvniccx — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 2, 2022

🎬 North by Northwest (1959) 📺 Homer vs Lisa and the 8th Commandment (1991) & Fear of Flying (1994) pic.twitter.com/nmbILsdXiu — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 The Graduate (1967) 📺 Lady Bouvier's Lover (1994) pic.twitter.com/Hg0rg0q9TT — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 Psycho (1960) 📺 Marge in Chains (1993) & Black Widower (1992) pic.twitter.com/9wdOTl6qKh — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 The Natural (1984) 📺 Saturday of Thunder (1991) & Homer at the Bat (1992) pic.twitter.com/VYWFQjTWFo — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 The Godfather II (1974) 📺 Last Exit to Springfield (1993) pic.twitter.com/2MYCvOH06y — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 The Twilight Zone: Nightmare at 20,000 Feet (1963) 📺 Treehouse of Horror IV: Terror at 5 1/2 Feet (1993) pic.twitter.com/nhW6hEQrP4 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬Ben -Hur (1959) 📺 Saturdays of Thunder (1991)

📺 Kamp Krusty (1992)

📺 A Star is Burns (1995) pic.twitter.com/HDiCsKbCK2 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 An Officer and a Gentleman (1982) 📺 Life on the Fast Lane (1990) pic.twitter.com/hk1ZwjSl5G — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 The Birds (1963) 📺 A Streetcar Named Marge (1992) & Itchy & Scratchy Land (1994) pic.twitter.com/KP126JrkKS — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 📺 Sideshow Bob last Gleaming (1995) & Homer the Vigilante (1994) pic.twitter.com/1XzhNQmaVA — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 Pulp Fiction (1994) 📺 22 Short Films about Springfield (1996) pic.twitter.com/0wv3ZT8gCg — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 3, 2022

🎬 Cape Fear (1991) 📺 Cape Feare (1993) pic.twitter.com/tDZHLzotP1 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 King Kong (1933) 📺 Treehouse of Horror III pic.twitter.com/yFApCV3p5Z — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 Basic Instinct (1992) 📺 Who Shot Mr.Burns pt. 2 (1995) pic.twitter.com/fMYlfbqHgq — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 A Clockwork Orange (1971) 📺 Dog of Death (1992) & Duffless (1993) pic.twitter.com/FPhrp54iZ0 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 Apocalypse Now (1979) 📺 Bart's Friend Falls in Love (1992)

📺 Lisa the Beauty Queen (1992)

📺 I Love Lisa (1993) pic.twitter.com/kjvChR4TAe — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 2001: A Space Odyssey (1968) 📺 Brother, Can You Spare Two Dimes (1992) pic.twitter.com/5wN4A1hBHz — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

The Twilight Zone references 📺 1. "It's a Good Life" (1961)

📺 2. "Living Doll" (1963)

📺 3. "Little Girl Lost" (1963) pic.twitter.com/xwbEQCBBap — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 Lawrence of Arabia (1962) 📺 Bart the Daredevil (1990) & Homer and Apu (1994) pic.twitter.com/OmrHPRg5qe — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 The Untouchables (1987) 📺 Homer Goes to College (1993) pic.twitter.com/EXue6zv551 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

🎬 Saboteur (1942) 📺 Three Men and a Comic Book (1991) pic.twitter.com/SDZC6YfTC9 — Criminalsimpsons (@Criminalsimpson) November 4, 2022

Los fans de Los Simpson no han podido evitar compartir este hilo, que parece interminable, y aplaudir una vez más a una serie que representa a muchos.