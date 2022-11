"Inadmisible esta gestión perversa": Alba Flores arrasa con un tuit en el que insta a "salir a la calle para defender una Salud Pública de calidad"

Sindicatos, oposición política, asociaciones y sanitarios están en pie de guerra contra la Comunidad de Madrid. El plan para las Urgencias extrahospitalarias del Ejecutivo regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha sido la gota que ha colmado el vaso en una sanidad que ya estaba desbordada previamente.

Centros sin médicos, sanitarios exhaustos y una sociedad mal atendida es lo que se puede observar en los primeros días de la puesta en marcha de esta medida.

En este contexto, la actriz y cantante Alba Flores ha instado a la ciudadanía a salir a las calles para frenar la "gestión perversa" de la sanidad y "señalar a quien quiere hacer negocio con nuestra enfermedad".

Se están viviendo situaciones intolerables en esta ciudad, pero la que más me preocupa ahora mismo es esta. Salgamos a la calle para defender una Salud Pública de calidad y señalar a quién quiere hacer negocio con nuestra enfermedad, inadmisible esta gestión perversa. pic.twitter.com/nmomQnqBi9

El mensaje ya está arrasando en Twitter.

No os dejéis engañar con falsedades. Mientras Ayuso dirige el foco de sus políticas a la construcción de grandes proyectos sanitarios por detrás destroza los servicios de atención primaria para depauperar la sanidad en favor de la privada. Cuando no quede nada los venderá.

Y, sobre todo, recordemos está situación el 28/05/2023 cuando vayamos a votar y no metamos en la urna la papeleta de los partidos insolidarios y, por supuesto, no votemos a quien pronunció "Se va a acabar el todo gratis".

A la calle el 13!! Y a las urnas en mayo!!, estos neoliberales peperos + vox NO PUEDEN SEGUIR GOBERNANDO https://t.co/uzaSEuKTdR

La Ayuso no va a mover un dedo, al contrario hará todo el daño que pueda.

L@s que seáis de la CA de Madrid, y si podéis, no dejéis de asistir a esta manifestación. Creo que es muy conveniente luchar por vuestros derechos, y más cuando son tan importantes como la #SanidadPública Os mando toda mi fuerza y ánimo para conseguir este cambio tan "vital" 💪💚 https://t.co/A5wmA86ClO

Gracias Alba.

Tranquila mi vida, que he roto con el pasado, no tengo 7 vidas , y no voy malgastar la que tengo, y esa vida será con un Sanidad Pública de Calidad y Universal.#13NoviembreTodxsACibeles

— Sr_Fox (@Sr_Fox1981) November 6, 2022