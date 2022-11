El cuestionario que demuestra por qué los hombres no deberían decidir sobre el derecho de las mujeres a abortar

Un instante del interrogatorio de la campaña Roe vs. Bros.

Por Tremending

El heteropatriarcado, con sus ramificaciones políticas y judiciales, tiene la potestad de decidir, entre otras muchas cuestiones, sobre el derecho de las mujeres a abortar. Una licencia –otra más– que teledirige los anhelos y las demandas de tantas y tantas mujeres. Y que lo hace, además, sin conocimiento de causa.

¿Acaso saben los hombres si las mujeres pueden orinar con un tampón puesto?, ¿conocen por qué existen tampones de diferentes tamaños?, ¿sabrían determinar el número de tampones que se usan en una menstruación?.

Es probable que muchos lectores no hayan sabido responder con certeza a las preguntas anteriores. Forman parte del cuestionario de la campaña Roe vs. Bros, que busca, mediante un breve interrogatorio, evidenciar el desconocimiento del hombre sobre asuntos en los que suele tener la última palabra.

Ya el nombre de la campaña –Roe vs. Bros– contiene un guiño a la histórica sentencia se conoce como Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.

La campaña Roe vs. Bros propone que, si no sabes la respuesta correcta, no deberías decidir sobre el derecho de las mujeres a abortar. https://t.co/xiopriTEGv — Marta Peirano (@minipetite) November 7, 2022

Y es que, tal y como sintetiza la periodista Marta Peirano en su tuit, "si no sabes la respuesta correcta, no deberías decidir sobre el derecho de las mujeres a abortar". Versión elevada del clásico castizo: "Si no sabes torear pa' qué te metes".

Resulta frecuente que quienes ostentan el poder (mediático, político, judicial) desconozcan aquello sobre lo que opinan, legislan, dictaminan. Sirva esta humilde campaña para concienciar de un absurdo que condiciona la vida de la mitad de la población mundial.

No en vano, en apenas unas horas Estados Unidos dirimirá su futuro, al menos, para los próximos dos años. El país celebra este martes las elecciones legislativas de medio mandato en las que el presidente demócrata, Joe Biden, se juega mantener la mayoría de su partido en ambas cámaras.

No serán las únicas urnas que se saquen este martes. Junto a estas elecciones de ámbito nacional, se elegirán también otros cargos estatales (como fiscales generales, tesoreros o secretarios de estado) o referéndums estatales sobre asuntos como el aborto. De ahí la importancia de esta campaña.