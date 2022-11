El desafortunado comentario del narrador de un partido de fútbol femenino: "Cae en los pechitos"

El oficio de narrador deportivo requiere de mucha concentración para prestar atención a todo lo que sucede y transmitírselo a los espectadores. Pese a la preparación previa, la improvisación juega un papel importante, pero también puede inducir a errores.

me he quedao tiesa pic.twitter.com/uftmw6nMpU

El narrador del Atlético de Madrid-Alhama de la Liga Iberdrola causó la indignación cuando realizó un comentario machista en el momento en el que la portera Lola Gallardo controla el balón.

Tras un disparo sin peligro, el balón llega hacia la portera, que lo controla con el pecho. A lo que el narrador comenta: "Cae en los pechitos, donde aparece bien Lola Gallardo".

El narrador se ha disculpado en su cuenta de Twitter por el comentario: "Sobre lo ocurrido hoy en la jugada de Lola Gallardo, en la que utilicé un diminutivo como eufemismo, lamento si alguien se ha sentido ofendido/a por el comentario y pido disculpas", ha comentado.

Si bien es un error que puede cometer una persona que está 90 minutos hablando sin parar según lo que va viendo, como eufemismo deja mucho que desear. Ya que, aunque no sea el mismo caso, cuando el balón golpea los genitales de un futbolista se dice que le ha dado en "las partes nobles" o "ahí abajo", pero no en las "bolitas".

Repugnante no, lo siguiente🤮🤮🤮

Choose your fighter: "13, mal número si no crece" "Cae ahora en los pechitos directamente de Lola Gallardo" Lleva una tarde el comentarista de DAZN digna de estudio.

Que un comentarista diga: "El balón cae en los pechitos de Lola Gallardo". No me parece la mejor manera de describir una acción futbolística. Tampoco me parecería bien si dijera "pechito de Remiro", lo aclaro por si las moscas.

