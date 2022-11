Errejón explica a Feijóo por qué la Guerra Civil no fue una 'pelea' entre nuestros abuelos: "Un demócrata debería tenerlo claro"

Por Tremending

Sería gracioso si no fuera porque es atroz. Hablamos del líder (bueno, al menos el presidente) del Partido Popular resumiendo la Guerra Civil española diciendo que "nuestros abuelos se pelearon". ¿Se imaginan a una persona que aspirara a dirigir Alemania decir estas palabras sobre el nazismo?

Si referirse como Feijóo lo ha hecho a un golpe de Estado y la posterior Guerra Civil que llevó a 40 años de dictadura no es el mayor eufemismo que se ha escuchado, poco faltará. En medio de una oleada de críticas en las redes por esas palabras, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha publicado un tuit donde explica con palabras cristalinas lo que pasó en realidad. Y no, no fue una pelea de abuelos precisamente.

Volvemos a dejar aquí las palabras del presidente del PP, por si alguien aún no las ha escuchado.

Debería sorprender, pero ya no lo hace demasiado. Solo hay que ver el historial de desprecios y burlas del PP a las víctimas del franquismo en los últimos tiempos, desde hablar de "las fosas de no sé quién" hasta referirse a los muertos como "unos huesos".