El hilo del economista Eduardo Garzón que desmonta las cinco mentiras más frecuentes sobre los datos de empleo

Una de las principales estrategias de la derecha para cargar contra el Gobierno es la de restarle credibilidad a los datos del paro. Tras conocerse las últimas estadísticas de los servicios públicos de empleo, que reflejan el mejor octubre de la serie histórica, el PP se empeñó en señalar que la cifra no es "real" porque no contabiliza a los fijos discontinuos como trabajadores desempleados.

Pero este no es el único bulo que atañe a los datos de Trabajo. Hay al menos cuatro mentiras más que afectan a las estadísticas oficiales y que, según el economista Eduardo Garzón, "son fácilmente desmontables". Por este motivo, el también profesor universitario ha desgranado en un hilo de Twitter cinco de las falsedades más frecuentes sobre las cifras de empleo.

En primer lugar, Garzón aborda la última mentira del PP sobre empleo: la que atañe a la manera en la que se recuenta a las personas con contratos de fijos discontinuos cuando no están trabajando.

1) "El gobierno maquilla las cifras del paro porque no incluye como parados a los trabajadores fijos discontinuos cuando no trabajan". Eso ha ocurrido siempre desde 1985 y lo hacen todos los países por consenso estadístico; no es algo de este gobierno: https://t.co/MyBuvWI0MV pic.twitter.com/0Rvjtoz213

