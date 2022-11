La crónica de una médica de las nuevas Urgencias de Ayuso que hiela la sangre: "Me derrumbo"

Un cartel pegado en la fachada del Centro de Salud Federica Montseny del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, a 7 de noviembre de 2022, en Madrid.

Una guardia de 24 horas da para mucho. La médica Icíar Valero estuvo ahí, transitó en soledad la dureza de una jornada que empezó "con ganas" y "buenas sensaciones", se desarrolló con sobrecarga, y terminó con sensación de incredulidad: "Jamás imaginé que iba a vivir algo así".

A través de un hilo de Twitter, Valero desgrana las diferentes fases que experimenta un facultativo en el interior de uno de los Puntos de Atención Continuadas (PAC), también conocidas como Urgencias extrahospitalarias.

Mi primera guardia de 24h en el PAC de Pavones.

Empiezo contenta: estamos todas las categorías (medicina, enfermería y celador/a) y veo a los primeros pacientes con ganas.

Me gusta la población de este nuevo barrio en el que trabajo, buenas sensaciones, ésto no va a estar tan mal — Icíar Valero 🥄 🌈 (@IciarValero) November 7, 2022

Y las sensaciones, sobra decir, son las de una profesional que camina al borde del abismo. Con sobrecarga de pacientes, sin apenas un segundo para descansar, y cuando puede hacerlo, la zona de descanso está también saturada.

"Viene una delegada de las OOSS [Organizaciones Sindicales] y a la pregunta de qué tal estás, no consigo articular ni un 'bien' o 'regular' de cortesía y me derrumbo. La pobre me lleva a un sitio apartado y aguanta mis lágrimas", detalla en su crónica Valero.

Tras unos minutos, me sobrepongo. La sala de espera está llena y hay que seguir viendo pacientes.

Los primeros, que han visto la escena, entran un poco acongojados y me dan ánimos.

No se merecen que les vea una médica en estas condiciones. — Icíar Valero 🥄 🌈 (@IciarValero) November 7, 2022

Y es que las palabras de la médica hielan la sangre. Una a una van desfilando una buena ristra de sentimientos humanos; ira, ansiedad, rencor, tristeza. "Estas condiciones, indignas para pacientes y profesionales, imposibilitan hacer bien mi trabajo", lamenta la facultativa.

Para terminar, Valero hace un llamamiento a la movilización:

Actualización: me vuelven a trasladar forzosamente de centro y en Pavones me sustituyen por una tablet.

Mucha suerte a los pacientes, la vamos a necesitar.

Y el domingo, a la calle.#MadridSeLevantaEl13 pic.twitter.com/LOC3Mk7Vw7 — Icíar Valero 🥄 🌈 (@IciarValero) November 7, 2022

Sin duda una cita necesaria si queremos evitar que lo que le pasó a la doctora Valero se convierta en norma.