La ilustrativa respuesta de una médica de familia a Ayuso y su "médico en paro, médico que contrato": "Me ofrecían UN DÍA en el famoso PAC"

Continúa el caos en las urgencias de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y ahora la huelga se amplía a pediatras y médicos de familia. Mientras, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sigue jugando a la política nacional y con la táctica de la cortina de humo llevada al extremo, y ya ni en el PP nacional quieren dar la cara por ella.

Después de una retahíla de excusas durante los últimos días, cada día una nueva, esta semana tocaba otra. Para ello Ayuso acudió a El Programa de Ana Rosa y dejó una frase muy mediática. "Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde contrato en la Comunidad de Madrid", aseguró. Si hubiera tenido delante a un periodista o a una periodista le habría preguntado, por ejemplo, qué tipo de contratos ofrecen, pero la 'entrevistadora' era Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, ahora una médica de familia le ha respondido con su propio caso y la cosa es un poco diferente a como lo cuenta Ayuso.

A ver señora, hace un año que me echaron de la baja que estaba cubriendo en la CAM, y me enteré por el mensaje de de la seguridad social, nadie me llamó.

Llevo un año en bolsa demandante de empleo si que NADIE me haya llamado https://t.co/4hJHKuWNRZ — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 7, 2022

Hasta hace justo una semana que me ofrecían 1 DÍA en el famoso PAC.

Señora, ya me he ido de esa comunidad del infierno, creo que alguna oferta mejor puedo encontrar…. — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 7, 2022

A ver, a aquellas personas tan agobiadas por mi futuro, no estoy en paro. Me fui a trabajar a otra Comunidad.

Y sí,la bolsa de empleo público no funciona en Madrid,no te ofrecen contratos que no sea de un día en ese famoso PAC.

Al igual que cesar a alguien de la baja que estaba — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Cubriendo, mediante un mensaje de texto de la seguridad social, sin que te ofrezcan otra alternativa…

Esta versión liberal de "llama a los centros a pedir trabajo", olvidando que es un empleo público y debe estar controlado, para manejar las plantillas y gestionar los centros — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Es eso lo que crítico José Luis, la nula gestión.

El " pues ve a pedir trabajo a los centros como hemos hecho todos" cómo argumento,me parece flojillo. — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Sus palabras han formado un pequeño debate en redes muy interesante:

Estoy en Bilbao porque en Madrid me ofrecían lo peor. No estoy en paro. Pero vaya que estoy en bolsa y nadie ma ha llamado. Si no vas tú buscando trabajo ( y gran mierda) no te dan nada — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Prefiero un contrato mejor,gracias. Y que la bolsa de trabajo público funcione — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Y saber dónde voy a estar al día siguiente,no sé, llámame rara — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Ya lo estoy, y aunque todo está mal,lo de Madrid es otro nivel — Irene 🔻 ۞ (@Eirenezurita) November 8, 2022

Lo del PP en #Madrid es delirante. Hay que ser muy insensible o muy idiota para seguir apoyándoles, a pesar del revolcón diario que le están pegando los sanitarios. https://t.co/tTtEbc60IU — Máximo Florín 🇷🇺☮️🇺🇦 (@MaximoFlorin) November 9, 2022

Estos son los contratos que ofrece Ayuso a los médicos cuando dice: "médico en paro, médico que contrato"

👇 https://t.co/2uig5Q1kyU — Pi Martín 🌈😷 Fisioterapeuta (@conPitemueves) November 8, 2022

Fuga de sanitarios más que provocada, bueno, lo que quería para llorar https://t.co/1ITskdHDRA — Chandler (@Reppubblica) November 8, 2022

No es el único relato de un sanitario. Esta misma semana una médica de urgencias de Madrid explicaba la situación de saturación y estrés que los profesionales sanitarios están teniendo que soportar, mientas desde el PP se les pone en el punto de mira.