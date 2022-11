Por Tremending

Si hay un buen medidor de la magnitud del lío que tiene Isabel Díaz Ayuso con las urgencias de Atención Primaria es la cantidad de barbaridades que está diciendo en los últimos días. La táctica de la cortina de humo, funcionando a toda máquina, o dicho de otro modo, la chorrada que sea con tal de que no se hable de sanidad.

Voy a compartir esta imagen cada vez que vea una noticia de Ayuso intentando generar cortinas de humo ridículas e indignantes de aquí al domingo. O sea, que me temo que voy a compartir muchas veces esta imagen de aquí al domingo. pic.twitter.com/FDdpJ0iVKu — Noel Ceballos (Parodia) (@noelceballos_) November 8, 2022

Por lo tanto, vamos a hablar de sanidad. El esperpento continúa y mientras seguimos conociendo datos de la alarmante falta de personal en las urgencias extrahospitalarias, la Comunidad de Madrid continúa con su sarta de excusas y ocurrencias.

La última de todas es recurrir a la telemedicina. La propia Ayuso ha hablado de ello en medio de la que está cayendo. Delirante.

La telemedicina es parte del futuro sanitario. Es algo que se está aplicando en Cataluña, en Valencia, también en Madrid y lo llevaba el propio Grupo de Más Madrid en su programa electoral. ⁦@IdiazAyuso⁩ pic.twitter.com/eJB1z5KQ7G — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 9, 2022

A Ayuso le falta anunciar que la atención primaria se podrá realizar mediante rascas de la ONCE. — CELESSON (@chemapizca) November 8, 2022

El PP entre Ayuso en Madrid y Moreno en Andalucía están cargándose la sanidad a velocidad de vértigo.

Ahora ambos introducen la atención médica por videoconferencia. ¿Qué será lo siguiente? ¿Enviar kits de cirugía con el mensaje: "Opérate tú mismo"? pic.twitter.com/6oOIAHMH8w — El Majara de Turno (@majara0) November 9, 2022

Que sí, que la telemedicina tiene su utilidad. Puede ser un plus cuando hay una barrera espacial insalvable o cosas así. No en urgencias para sustituir sanitarios que no se contratan. No en la Atención Primaria, la principal línea de actuación donde se pueden detectar problemas importantes a tiempo, antes de que no tengan remedio.

Mi médico de primaria, detectó algo preocupante porque estaba muy pálida. Eso con la cámara, imposible. Era un cáncer de los malos. Enhorabuena, votantes de @IdiazAyuso — Julia Pareja C. (@JuliaParejaC) November 9, 2022

Un médico por Zoom para detectarte un cáncer.

Díaz Ayuso se mea en 'Black Mirror'. pic.twitter.com/qSEfRR5UwZ — Javier Durán (@tortondo) November 8, 2022

Vamos a aceptar pulpo como animal d compañía: La telemedicina, puede ser una opción xa el usuario, en cuestiones puntuales y x petición del mismo. Xo, lo q no puede ser es, la única alternativa y menos x imposición unilateral xa d esta forma enmascarar las carencias del sistema. — Jesus P.M. (@JesusJPM) November 9, 2022

Los sanitarios ya lo están contando en Twitter.

Ya están llegando los monitores a los centros de salud, a través de los cuales os atenderá un facultativo en las urgencias de los centros de salud de Madrid.

Bienvenidos a la nueva Sanidad de #AyusoDimisión pic.twitter.com/wc5tI8OAZq — Juan Carlos García (@jcggutierrez78) November 9, 2022

Y aquí el tutorial. 👇👇👇👇 pic.twitter.com/F4U11mU2h5 — Juan Carlos García (@jcggutierrez78) November 9, 2022

Para liarlo todo más y dar munición a sus seguidores, Ayuso dice que la oposición lo lleva en el programa. No se puede manipular más.

En ningún sitio del programa llevamos utilizar video consulta para las urgencias extra hospitalarias. Lo que sí llevamos es contratar sanitarios suficientes y en condiciones dignas. https://t.co/eKwSURBdex — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) November 9, 2022

¿Decía algo de esto ella en su programa cuando se presentó a las elecciones? Bueno, claro…

/ la nada avanza, Atreyu pic.twitter.com/STHHPnstGk — Richarz Feynmanz (@rfeynmansss) November 8, 2022

Lo de Ayuso y la telemedicina ha indignado especialmente en las últimas horas:

Vale, voy a explicarle a mi madre de 88 años cómo se instala Teams, Skype, Zoom y demás, cómo crear una cuenta, verificarlas en el mail, cómo comprobar cámara y micro… En cuanto aprenda a encender el ordenador. Y luego voy a veros y a "explicaros* un par de cosas a vosotros. https://t.co/wTXCf5Wbeo — El Teleoperador (@teleoperador) November 9, 2022

Y si no os funciona, siempre podréis rezar. Sinvergüenzas. https://t.co/2NASQqJpxI — Dios (@diostuitero) November 9, 2022

LLEGA UNO A URGENSIA LLORANDO KE LAN CORTAO LA MANO PO WENO TOAVIA TIENE LA OTRA NO???? NA MA QUEJANDOSE LA GENTE COÑO pic.twitter.com/TO4hfTMquG — MALACARA (@malacarasev) November 9, 2022

Los madrileños no tienen médicos pero tienen libertad. — Fran Guerrero (@Fran_Guerrero82) November 9, 2022

Telemedicina de urgencias… Maravilloso. Habrá que esperar a un muerto o dos. https://t.co/tRaDuCehig — Stéphane M. Grueso (@fanetin) November 9, 2022

Mi abuelo de 90 años está deseando probar la telemedicina de Ayuso. https://t.co/LxUhibybhr — Cristóbalrn (@Cristobalrn) November 9, 2022

En las redes, por cada intento de desviar el tema y por cada propuesta absurda, muchos tuiteros están recordando la manifestación convocada para este domingo en Madrid por la sanidad pública.