PP, Ciudadanos y Vox critican el sello de Correos dedicado al PCE y la cosa se les vuelve muy en contra

Lo típico; que vas a por lana y sales trascilado. Así se podría resumir lo que les ha pasado a PP, Ciudadanos y Vox este viernes con motivo de la emisión de un nuevo sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España.

Los communities de dichas formaciones han tenido a bien impugnar la iniciativa cargando con dureza contra el legado del PCE. Desde Ciudadanos, se ha incidido en que "conmemorar el siglo de vida del partido de la hoz y el martillo es conmemorar el odio, el crimen y la miseria".

Vox, por su parte, ahonda en ese azaroso recuento de muertos perpetrados por el comunismo. Un recuento que varía de forma caprichosa, como les han recordado en las redes, y que tan pronto son 100 millones, como 150 o 200, llegado el momento. Para la ultraderecha todo responde a un intento por "blanquear y reescribir su historia criminal a golpe de imposición".

No ha faltado a su cita la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en su estrategia por establecer una cortina de humo con tal de que no se hable del desgobierno en el que tiene sumido al sistema sanitario madrileño, no ha dudado en cargar también contra esta iniciativa de Correos.

¿Se imaginan un sello conmemorativo de los otros responsables de que los españoles se mataran entre ellos? Pues ahí está Correos: con los que también llaman a agitar la sanidad madrileña. Porque lo que está pasando en España va de otra cosa. pic.twitter.com/V45oL2SLoP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2022

Las reacciones, como pueden comprobar, han transitado la mofa y la indignación a partes iguales:

Pero usted quién es. — Ricardo J. G. 🏳️‍🌈 (@Ricardo_JG) November 10, 2022

Tranquilos, ya tendréis el vuestro conmemorativo de vuestros 100 años de existencia. Tiempo al tiempo. — Bob Estropapajo – 𝟡𝟡% 𝕍𝕖𝕣𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 (@BobEstropajo) November 10, 2022

Correos saca una colección de sellos conmemorativa de Ciudadanos. pic.twitter.com/KQkl8DBUxy — Javier Durán (@tortondo) November 10, 2022

Deberíais lavaros vuestra putrefacta boca antes de mencionar al PCE. https://t.co/vRwDQHQXLT — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 10, 2022

El PCE ha hecho por la democracia en España más (pero mucho más) de lo que habéis hecho vosotros o haríais en 100 vidas. Lavaos la boca antes de mencionar al PCE. — LeRouge (@LeRouge22469566) November 10, 2022

V0X ha hecho nuevos cálculos y la cifra de muertos por el comunismo ha vuelto a aumentar.

Venga, que en nada llegamos a los 200 millones. https://t.co/eqKjtrFxgf — Grouchico (@El_Grouchico) November 10, 2022

Primero eran 100 millones y ahora son 150, cuándo pasarán a los 200? https://t.co/fgd4ZQwiFV — Ciruela negra (@ciruela_negra) November 10, 2022

La inflación ya afecta hasta a los muertos joder https://t.co/O3gEFJOsng — Mario HZ🦐🚩 (@retardigrad0) November 10, 2022

Y es que la derecha, de la mano de sus siempre motivados community managers, trata de reescribir la historia a su antojo. Una historia (y un legado) que muchos han querido reivindicar frente a la intoxicación ultra.