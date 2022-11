Por Tremending

Mariló Montero, la sustituta de Marta Flich en el programa Todo es mentira, ya está dejando su huella en el programa. Su huella derecha, podríamos decir, porque la presentadora se enfrenta a grandes críticas tras la entrevista realizada este pasado lunes a Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amyts, el más importante entre los trabajadores de la sanidad pública en Madrid y el más combativo contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que han dejado la Atención Primaria hecha unos zorros.

Buena parte de la legión tuitera carga contra Mariló Montero porque considera que tomó partido a favor de Ayuso. Como siempre es mejor verlo con los propios ojos, les dejamos un extracto muy revelador de la entrevista y luego seguimos. Además, para liarlo todo un poco más en la entrevista a Hernández intervino Esperanza Aguirre, antigua presidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora habitual de Todo es mentira.

¿Nadie le ha dicho aún a MARILÓ MONTERO que las competencias en Sanidad fueron transferidas a las Comunidades Autónomicas? Y luego jugando a madre conciliadora. GROTESCO. Joder. Y yo metiéndome con @ristomejide y @martaflich . Me ha castigado el Señor. pic.twitter.com/K2OMYCRRKH — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) November 14, 2022

Lo cierto es que Mariló Montero abordó la crisis sanitaria con un prisma muy ayusiano, si se nos permite la expresión. Además, de intentar desviar la atención hacia el Gobierno central, Mariló Montero criticó la labor de los sindicatos. Sirva como ejemplo esta frase: "Generáis también muchas dudas porque hacéis un discurso muy agresivo y unidireccional. Queremos datos… Dime hechos. ¿Qué ha pasado con esos médicos que ahora no están en los centros rurales? ¿Dónde están?".

Además, La presentadora tuvo un desencuentro con la representante de Amyts que reproducimos aquí.

"Hay médicos que no quieren ir a la atención primaria. Me han dicho: 'Los médicos no quieren ir a la zona rural, no quieren atención primaria, quieren una especialidad en el hospital y trabajar en el hospital", dijo Mariló Montero, lo que provocó el desacuerdo de Hernández. La representante de Amyts rató de explicarse y preguntó: "¿Te puedo responder o no?". La presentadora contestó: "Sí, pero yo también tenía que plantear".

Entonces Hernández explicó lo que ha pasado con la Atención Primaria en Madrid: "Los médicos estaban contentos… Lo que ha pasado es que alguien en la Comunidad ha pensado que, como eran muy pocos, se les podía pasar por encima, reducirlos a la mitad, reducir la calidad asistencial y abrir con ellos 78 centros junto con algunos que venían del Zendal". Mariló Montero entonces la interrumpió y le pidió que repitiese: "No me he enterado". La invitada soltó: "Perdona, pero yo no te he cortado".

Montero entonces pasó al ataque: "Te lo digo sinceramente, esto es una conversación. Nos podemos respetar las escuchas, pero también, para que no se vayan perdiendo detalles, me gustaría poder participar. Porque cuando nos ponemos en debates incómodos y nos ponemos antipáticos, empezamos a llamarnos de doña y luego 'no me interrumpas, que yo te he dejado hablar'. Vamos a pasar de eso, que es muy antiguo".

La representante sindical fue cristalina: "A alguien se le ha metido en la cabeza vender electoralmente que querían abrir 78 centros, pero en vez de contratar personal para hacerlo en las condiciones adecuadas, lo han dividido a la mitad… Es como si tuvieras que presentar dos programas a la vez, Mariló, para entendernos. Es imposible".

La presentadora replicó: "Los demás también hemos tenido tensiones laborales. El personal sanitario es sagrado en España y creo que se siente bastante valorado y querido".

Pero lo más llamativo llegó a la hora de despedir a la invitada, a la que con un tono de suficiencia ( o eso al menos nos parece a nosotros), hizo una recomendación: "Bajad el tono todos porque esta crispación agota. Os lo rogamos… Llegad a un acuerdo por el bien de todos".

Ya podrán suponer que muchos tuiteros están que echan humo con esta entrevista. Aquí les dejamos algunas reacciones para que vean cómo está el percal.

Qué vergüenza y qué incapacidad, #MarilóMontero! La Dra. Angela Hernández está tratando de explicar con todos los datos y detalles la realidad del conflicto de la #sanidadPublicaDeMadrid y la presentadora sólo trata de imponer su criterio ayusiano y desacreditar a los sanitarios. — Michino Negro (@_Hygge___) November 14, 2022

#TodoEsMentira14N ¿En serio que Mariló Montero pide a los médicos que bajen el tono porque está situación no se puede sostener? Pero hay que tener poca vergüenza. — Laura (@lauramadrid1976) November 14, 2022

Es un insulto que una presentadora sea tan poco objetiva y haga así una entrevista. — malTvista (@Maytemate) November 14, 2022

Vergonzosa la entrevista de Mariló Montero a Ángela Hernández, falta de conocimiento en la materia, pedante e irrespetuosa, además de que le ha visto mucho y su clara tendencia politica. Ha sonado muy rancia.

Como no la echen, Risto se queda sin programa. — Balbi (@Balbi34773366) November 14, 2022

La capacidad de escucha de esta señora (Mariló Montero) está un poco mermada por sus prejuicios y por su ideología. — Maite Benedi (@MaiteBenedi) November 14, 2022

Por favor a ver quién le puede decir a la señora Mariló Montero que permita hablar a quién no piensa cómo ella. Vergonzoso cómo se ha dirigido a la representante del sindicato de sanitarios😡 #TodoEsMentira14N — Color Arena (@COLORARENA1) November 14, 2022