Una inmobiliaria ofrece un "cuchitril" por 1.200 euros al mes y lo llaman vivienda "multiestancia"

La inmobiliaria HousinGo ha ofertado en alquiler un ático en la Calle del General Oraá (Madrid) que ha sorprendido a los tuiteros por sus particulares dimensiones. Los responsables de tratar de alquilar esta "multiestancia" —así lo llaman ellos— han explicado que el precio es de 1.200 euros al mes.

Si parecía que se habían quedado cortos denominando al cuchitril "multiestancia", el vendedor va a más y lo bautiza como "estudiático", una combinación de las palabras estudio y ático.

¿Y a qué público está destinado esta pseudovivienda? El perfil de inquilino es "joven, quizá soltero, con un estilo de vida dinámico, gente que cocina poco y tienen reticencia a poner la lavadora", dice el protagonista del fragmento. Por esta razón, han decidido esconder tanto la cocina como la lavadora en un armario.

En otro vídeo, no dudan en reconocer que albergan la cocina, la habitación y el dormitorio en el mismo espacio. Y vuelven a vender que tener lavadora es como un privilegio. "Lavadora integrada en la cocina".

Los tuiteros no han dudado en reaccionar ante el desorbitado vídeo. "Mi sueldo base en alquiler, los gastos en guardias. Apetece vivir en ese zulo", dice uno de ellos.

Le veo en la sonrisa tensa que esto no se lo cree no él. 1100 euros al mes, para que lo tengáis en mente antes de verlo. Es que hay que joderse https://t.co/U5vXd0pujt

me preocupa q no sea coña https://t.co/WaNv59HbhN

Me ha costado un rato entender que no era una parodia. Cuando ha dicho el nombre de la inmobiliaria y era en inglés ya me he dado cuenta de que sí tenía que ser una empresa de Madrid de verdad. https://t.co/1oa0HCmSQl

