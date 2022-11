Por Tremending

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, estuvo este pasado miércoles debatiendo en el programa El Objetivo, de La Sexta, con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Tema del debate: el estado de la sanidad pública en la región. Pueden imaginarse que las posturas no podían estar más enfrentadas. No le vamos a contar los entresijos del debate, pero sí que vamos a rescatar un momento del mismo.

Por resumirlo de manera rápida y facilona, podríamos decir que Mónica García le dio un zasca en toda regla a Alfonso Serrano.

Los dos políticos hablaban sobre la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de atender a través de videollamada a algunos de los pacientes de las urgencias extrahospitalarias. García contó que uno de sus hijos había estado con fiebre alta en los días anteriores y que, pese a ser ella misma médica, se planteó si llevar al niño a urgencias pero al final no lo hizo porque "por supuesto no lo voy a llevar a un sitio que haya un plasma, vaya, ya te lo digo yo. ¡Así me aspen!", espetó al dirigente del PP.

La propia García ha colgado ese momento en Twitter, acompañado con una pregunta de esas que deja al interlocutor descolocado, sin respuesta, y tras la cual sólo te queda decir: "No hay más preguntas, señoría".

¿Llevarías a tu hijo a urgencias para que le atendiera una tablet? pic.twitter.com/Lgny4mJbuo — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 17, 2022

En un tema tan sensible como el de sanidad pública, las opiniones son extremas y apasionadas. La legión tuitera no ha sido menos, pero en buena medida ha celebrado las palabras de García.

"¿Llevarías a tu hijo o hija a una urgencia donde en lugar de haber un médico hubiera un plasma para atenderle?" @Monica_Garcia_G El portavoz del PP cortocircuitando. #ObjetivoSanidad pic.twitter.com/bO3aVBC6jZ — Loreto Arenillas (@Loretoarego) November 16, 2022

No sabe dónde meterse el otro. — Manu 🌻🏳️‍🌈 (@themanuman_) November 17, 2022

Mejor no lo has podido explicar. Siendo médica, además. — Cristina (@Cristinica75) November 17, 2022

Pero si llevabas en tu programa electoral el uso de videollamadas en atención primaria!!! — manuel 🇪🇸🔺️ (@tritio28) November 17, 2022

Lo más curioso, es que Alfonso Serrano reconoce en el debate que al menos "cuatro hospitales de Madrid" ya están atendiendo casos por videollamada y "nadie ha dicho nada". Pues si eso es verdad, "mal hecho", como le espetó García en otra frase contundente.