Por Christian González

¡Viernes!

🥳 pic.twitter.com/jjX0LTvVH8 — El Show de Ignatius Farray (@showdeignatius) November 18, 2022

No, no es Black Friday todavía. Aunque no lo parezca es el próximo viernes, no este.

🔴INGLÉS FÁCIL EN TWITTER -Hoy aprenderemos la traducción de Black Friday. BLACK: Comprar barato cosas a las que subieron los precios para poder bajárselos ahora. FRIDAY: Durante un mes. — buenoveras (@yatedigoyoque) November 18, 2022

Por cierto, ¡felicidades a todos! ¡Ya somos más de 8.000 millones de habitantes de la Tierra!

8.000 millones de personas y ninguna contrató jamás a Abascal. — The Raven (@the_raven77) November 18, 2022

Muchas cosas han pasado esta semana. Todo el lío con la ley del 'solo sí es sí' y algunas resoluciones judiciales que han bajado las penas a violadores condenados. Desde entonces, en las noticias y en las redes, barbaridad tras barbaridad.

Nunca había visto a tanto machista y tanto facha tan preocupados por la desprotección de las mujeres. — Paco Lobo (@Cazatalentos) November 18, 2022

Y también hemos visto a Pedro Sánchez reuniéndose en el G-20.

– Y ENTONSE USTE ES PRESIDENTE

– SI

– Y DE DONDE

– DE ESPAÑA

– DE ESPAÑA YA MM Y ESO DONDE ESTA

– ABAJO DE FRANSIA

– UFFF NO ME GUSTA FRANSIA

– YA NI A MI

– JEJJ CREO Q NOS LLEVAREMO BIEN pic.twitter.com/cbsqcK1cPL — MALACARA (@malacarasev) November 16, 2022

Pero el tema principal para nosotros hoy es que esta semana ya se acabó de armar la marimorena en Twitter.

Está bien, Elon, detén esta locura, volveré a los parecidos razonables. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 18, 2022

"Caballeros, ha sido un honor tocar con ustedes esta noche" #TwitterOFF #RIPTwitter pic.twitter.com/nrtUEmfkZ3 — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) November 18, 2022

Veremos si nos quedan muchos Tremending Topic o tenemos que pedir los memes por carta a los tuiteros…

¿Al chat de Terra entonces? — Serthand (@Serthand) November 18, 2022

Instagram presenta "tuits". Una nueva forma de comunicarte con tu comunidad — David Pareja (@davidpareja) November 18, 2022

Resumimos un poco la cosa. Elon se compró Twitter como un nuevo rico que se compra un Louisvui y entró como elefante en cacharrería.

Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido otra vez. pic.twitter.com/l5Qhf0fMIy — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 18, 2022

Resumen: – Elon Musk lanza un ultimátum a sus trabajadores con exigencias laborales extremas.

– Miles de empleados deciden renunciar.

– Twitter se tambalea porque no hay empleados controlándolo.

– Musk cierra oficinas para que no le hagan sabotaje. Esto de momento. pic.twitter.com/qB76U2WRYo — #PorQuéTT (@xqTTs) November 18, 2022

Todo ello con la autoconfianza que solo da ser un hombre hecho a sí mismo, como ya habíamos comentado.

Nada más entrar por la puerta empezó despidiendo a líderes de la empresa que llevaban años trabajando y conociendo los entresijos de la red. A partir de ahí, pasó lo único que podía pasar. Para empezar la lió pardísima con decisiones claramente mal ponderadas, como lo de los verificados, cada día de una manera.

¿Entonces la "libertad" que prometía Elon Musk consistía en pagar 8$/mes por Twitter, en despedir a miles de trabajadores o en censurar a quienes hacen chistes de él? Un saludo a los palmeros que lleváis semanas lamiéndole las botas a un niño mimado con dinero. — Gema MJ (@gmaemejota) November 18, 2022

Y esta semana lo ha puesto todo peor. Lanzó un ultimátum a sus trabajadores diciéndoles que si no trabajaban largas jornadas de manera voluntaria tendrían que abandonar la empresa. Y claro, los trabajadores le han dimitido en masa.

Los ingenieros de Tesla cuando lleguen a las oficinas de Twitter para intentar hacerse cargo. pic.twitter.com/N9cXvhiODO — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 18, 2022

La cosa ha llegado al punto en que la empresa ha cerrado las oficinas por tres días.

Ya hay más gente en la sede de Ciudadanos que en la de Twitter. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 18, 2022

Ahora muchos están especulando con que esto es el fin de Twitter.

Actualizando twitter para ver si todavía funciona.pic.twitter.com/qjK7efl6Ut — Olalá de fua (@olaladefua) November 18, 2022

Lo bueno del cierre de Twitter es que voy a poder conocer a mi último hijo. — Bob Estropapajo – 𝟡𝟡% 𝕍𝕖𝕣𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 (@BobEstropajo) November 18, 2022

Me siento ahora mismo en Twitter como cuando se acaba una fiesta y hay que decidir dónde vamos de after. — Marina Lobo (@marinaLobL) November 18, 2022

Si cambiamos twitter por esto yo compro. pic.twitter.com/mRMuRvoH3j — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 18, 2022

Cuando se te ocurre un tuit buenísimo pero Twitter ya ha cerrado pic.twitter.com/qV8iyQHYR5 — Mr. Daltónico 🧻 🎃 (@Mr_daltonico) November 18, 2022

Si cierran Twitter, ¿quién se queda con Rosa Díez? — Quique Peinado (@quiquepeinado) November 18, 2022

¿Y si es verdad que la cosa acaba cerrando?

Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. — Daurmith (@Daurmith) November 18, 2022

Otros se preguntan también si los usuarios se irán cansados a otra red social.

Los tuiteros llegando a Instagram. pic.twitter.com/3GXULDBveX — Usuario Arroba (@u_arroba) November 18, 2022

Yo solo digo que, si esperamos suficiente, podemos acabar comprando Twitter poniendo un par de euros por cabeza.#RIPTwitter — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 18, 2022

Si cierran Twitter, ¿cómo va a justificar Rafael Hernando su sueldo de senador? — Bob Estropapajo – 𝟡𝟡% 𝕍𝕖𝕣𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 (@BobEstropajo) November 18, 2022

Pues sí que le ha durado el juguete…

Pues viendo lo que está haciendo con Twitter cualquiera se monta en un Tesla. — Moe de Triana (@moedetriana) November 18, 2022

Ojalá Elon Musk compre la Comunidad de Madrid. — Javier Durán (Tortondo@mastodon.world) (@tortondo) November 18, 2022

Lo mejor, la cara de todos los que estaban aplaudiendo la llegada de Musk como un salvador.

"Elon Musk arreglará Twitter" Tres semanas después: pic.twitter.com/W6DgfRT9yy — César R. (@0tr0usuariomas) November 18, 2022

Si es que…

SIEMPRE FUE PELIGROSO MUCHO DINERO EN ER BORSILLO DER MISMO PAMPLINA — MALACARA (@malacarasev) November 18, 2022

44.000 millones pa esto?

Encuentro que muy buen hombre de negocios no es.

Digo. — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) November 18, 2022

Va a resultar que hasta Ayuso gestiona mejor que Elon Musk. https://t.co/2KUVWfCFzo — Moe de Triana (@moedetriana) November 18, 2022

¿Pasará Twitter a engrosar la lista de redes sociales olvidadas? Veremos.

Twitter 0 – Teletexto 1 — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 18, 2022

Es lo que pasa cuando herramientas tan importantes para la sociedad están en unas pocas plataformas en manos de ricos. ¿Qué pasó con el internet de los protocolos?

Twitter puede ser un lugar tóxico, pero es un lugar de encuentro, de reflexiones comunes y de democratización del debate político. Es un escándalo que esta herramienta esté en peligro solo por los caprichos de un multimillonario. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) November 18, 2022

Nosotros, ya sea en Twitter, en Mastodon, por señales de humo o paloma mensajera, seguiremos contándoos lo mejor del ingenio ciudadano.

Yo no pienso irme hasta que enciendan la luz y un tío me barra los pies mientras suena Total eclipse of the heart. — Julia Viejo (@JulitaViejo) November 18, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

He comprado un juego de té y es súper aburrido. — craca (@cracacraca) November 17, 2022

Este perrete dramático al que le van a sacar sangre me representa. pic.twitter.com/18JxbDgKZN — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) November 18, 2022

Zelensky explicándole a la OTAN lo que ha pasado con el misil. pic.twitter.com/2m3cP9ZPLD — Grouchico (@El_Grouchico) November 16, 2022

Volvemos la próxima semana con las reflexiones más locas y los memes más ingeniosos de los tuiteros, siempre en Tremending Topic. Rechace imitaciones.