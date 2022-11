Un jugador del Barça no convocado para el Mundial arrasa con su discurso: "No sé si lograría disfrutar con la carga de los 6.500 obreros fallecidos"

Héctor Bellerín, a su llegada a la entrega de los Premios GQ Hombre del Año celebrada en Madrid.- Borja Sánchez-Trillo / EFE

Por Tremending

Unas palabras del defensa del Barça Héctor Bellerín sobre el Mundial de Catar han desatado numerosos aplausos en Twitter. El jugador, que no ha sido convocado en esta ocasión para jugar con la Selección española, denunció la muerte "de 6.500 personas" en la construcción de los estadios.

"Como futbolista, no estar en Catar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", fueron las declaraciones concretas de Bellerín.

Tuiteros y tuiteras han apoyado sin fisuras al jugador del Barcelona FC.

Héctor Bellerín, lateral del FC Barcelona: "Como futbolista no estar en el Mundial de Qatar me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de los 6.500 obreros fallecidos". Grande. pic.twitter.com/FAcvt9SbMo — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 18, 2022

Conciencia de clase. Así se llama. https://t.co/L4rmjps4Dk — Patxi Freytez (@PatxiFreytez) November 19, 2022

Más como él, por favor https://t.co/uSkSDQ1L91 — lecturas para la disidencia (@Leer_Disidente) November 19, 2022

Soy aficionado Del Real Madrid pero la sensatez ante discriminación es más importante! Incluso por encima del dinero 🙌 https://t.co/ZQz0fJEhD0 — Chus De Armas (@ChusdeArmas) November 19, 2022

Héctor Bellerín es el único futbolista en activo que ha hablado abiertamente de las 6.500 víctimas "oficiales" que se ha cobrado el mundial de Qatar.

Con suerte abre la puerta a otros. Y estos a otros más, hasta que desaparezca la corrupción del deporte. https://t.co/2V80chSnud — Mía Wallace 🔻 (@Caquel__) November 19, 2022

El Mundial de fútbol de este año está en el foco de la polémica por la escasa defensa de los derechos humanos en el país anfitrión: homosexuales y mujeres son solo algunos de los perjudicados por las políticas de Catar.