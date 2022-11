La fascinante historia detrás de un tatuaje con la cara de Mariano Rajoy: "Más épico no puede ser"

Por Tremending

No hay duda de que el expresidente Mariano Rajoy es todo un referente en nuestro país. Lo cierto es que como político no dejó un buen recuerdo por lo que sea (de los hilillos de plastilina, a la corrupción en su partido, el rescate a la banca que no nos iba a costar un euro, la ley mordaza o la reforma laboral entre otras maravillas). Sin embargo, como personaje de la cultura popular se encaramó a lo más alto de nuestros corazones gracias a su irrepetible combinación de frases absurdas, cortocircuitos mentales, esa manera de saludar a un barco, ese andar rápido o aquel cándido "it's very difficult todo esto".

Si alguien no tenía claro que Rajoy es un personaje de la cultura popular de nuestro país, ha llegado la definitiva: alguien se lo ha tatuado, según explican en las redes. Así ha resumido un tuitero esta fascinante historia:

Y él me dijo vale. pic.twitter.com/ROorJyDJVf — Usuario Arroba (@u_arroba) November 19, 2022

Efectivamente, un tatuador ha compartido una foto, y la explicación a los que le han pedido más detalles es tan maravillosa que es digna del propio Rajoy. Es la siguiente: "Me vino un muchacho y me dijo, me quiero tatuar. Y yo le dije, ¿el qué? Y él me dijo, me da igual. Y yo le dije, un Rajoy. Y él me dijo, un Rajoy ¿con qué? Y yo le dije, un Rajoy Guts. Y él me dijo, vale". Guts, para más señas, es el protagonista del manga y anime Berserk, de Kentaro Miura.

Me gusta la banda del halcón, sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas, exportan — freefirefreak (@angrydyslexic) November 20, 2022

Más épico no puede ser https://t.co/KtaZR7YBNt — Axtøn (@Axton017) November 20, 2022

La explicación es digna del mismísimo M.Rajoy. Fabuloso — Arturo Mancebo (@amancebog) November 20, 2022

Esto lo tiene que ver @marianorajoy 😂 — Laura Galán (@lauragalan_10) November 20, 2022

Así es Rajoy, siempre regalándonos historias locas aunque ya no esté en política. Entre las últimas, cuando hace bien poco tuvo el cuajo de pedir independencia energética, cuando siendo presidente nos trajo un impuesto al sol. ¿Es para quererle o no?