Despiporre con la foto (con truco) de Almeida con un arco y una flecha: "Más peligro que un mono borracho con una metralleta"

En la vida hay unas normas mínimas de seguridad que hay que cumplir por el bien de todos. No se debe dejar a los borrachos conducir, no hay que poner fármacos al alcance de los niños, ni un posible chiringuito cerca de un político de Vox. Entonces, ¿a quién se le ha ocurrido la idea de dar un arco y una flecha a José Luis Martinez Almeida? Por Dios…

La foto en cuestión se ha hecho viral en las últimas horas causando una honda preocupación en todo el que la ve. Y es que, como ya hemos visto en varias ocasiones, donde Almeida pone el ojo, ese es el único sitio al que no va la bala. Como muestra, los diferentese balonazos que lleva ya a fotógrafos y niños que están en su radio de acción cuando hace un saque de honor.

Para muestra, un botón.

Seguramente no sabían de este antecedente. pic.twitter.com/OrRz4d0DCk

Lo cierto es que la imagen tiene truco. Aunque se ha viralizado ahora, en realidad se tomó en diciembre de 2021, durante la visita del alcalde a una feria. Y en el corte original de la foto se puede ver que la flecha no acababa en punta. Alguien ahí tuvo un poco de cabeza.

Pero tranquilos, no tiene punta.

Estas son algunas de las reacciones más tronchantes.

"Díaz Ayuso, you have fail this city" 🏹 pic.twitter.com/EHzgurEXfk

