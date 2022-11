El repaso de Sánchez a Feijóo sobre los derechos de las mujeres: "Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados"

Ilustración de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. — Tremending / Europa Press

Por Tremending

El encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha concluido con el líder del PP trasquilado. No solo por los patinazos del propio líder popular, cuando "reventó" el medidor de vergüenza ajena cuando dijo que se había fijado en que los diputados de Podemos no estaban en el Senado. Spoiler: no tienen representación en la Cámara Alta.

Pero lo más sonado del expresidente gallego estos días es cómo desde el diario El Mundo no disimulan en exceso en marcarle las pautas de actuación, animándole a ser "implacable" frente al Gobierno.

Feijóo, de hecho, ha aprovechado la polémica alimentada por la derecha mediática con la ley del solo sí es sí para arremeter contra el Ministerio de Igualdad y presentar al Partido Popular como garante de la libertad y la protección de las mujeres. Y, claro, el líder del Ejecutivo no ha pasado esta estrategia por alto y le ha recordado un par de cosas, como el voto de los conservadores contra el divorcio, contra el aborto, contra "la ley de igualdad entre hombres y mujeres" y contra la libertad sexual de las mujeres.

Sánchez, del mismo modo, recordó cómo el PP ha pactado constantemente con "aquellos que niegan la violencia de género"; es decir, con Vox. También ha subrayado las directrices de la Fiscalía General del Estado para frenar las revisiones de algunos tribunales en el marco de la ley de garantía integral de la libertad sexual. "No les preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres", ha sostenido.

una detrás de otra pic.twitter.com/LO56XcI9S9 — Mr. Handsome (@pdrsnche) November 22, 2022

Pero el presidente no se ha quedado ahí, pues ha remarcado que los populares no solo han votado en contra de esas leyes, también han emprendido una batalla judicial para que los tribunales las echen para atrás. "Ustedes dan lecciones de constitucionalismo cuando llevan cuatro años incumpliendo con la Constitución", ha sentenciado el líder socialista.