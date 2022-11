Por Christian González

¡Llegó el día más querido!

Y además Black Friday. Ahora sí, ofertas de las buenas.

Me he encontrado con un par de cosas así. pic.twitter.com/zkZbvgPAeF — Manu González (@manugonzalezmar) November 25, 2022

¿Cuánto dinerito os vais a gastar?

Cuando llega el Black Friday… y miras el saldo de tu cuenta corriente. pic.twitter.com/2jQxg59sFP — Pijortera 🍬 (@LaPijortera) November 18, 2022

Es que estos meses hay muchos gastos y hay que atarse el cinturón.

ER WISKA ESTA MU CARO pic.twitter.com/F3UCideOGR — MALACARA (@malacarasev) November 23, 2022

Ya queda poco para la extra. pic.twitter.com/QpmjE4pvpb — IVANNHELL (@Mubrutico) November 24, 2022

Pero nada mejor en calidad-precio que las risas que nos regalan los tuiteros y que te traemos cada semana en Tremending Topic. Nadie como ellos para destapar con humor realidades que están ocultas.

AVISO URGENTE:

El gel de baño del mercadona aroma vainilla no sabe como huele. NO SABE COMO HUELE. — pulp. ® (@sukarra2) November 24, 2022

Antes de empezar, quietos todos. Ya tenemos la noticia de la semana, el mes y el año.

Este es un caso para Abogados Cristianos y Cuarto Milenio. https://t.co/yQec4PfJhg — antonio saceda (@sacedator) November 25, 2022

Que había dos maromos vestidos de romano dándole latigazos ni cotiza. https://t.co/GHrh34ZLUK — Carl Winslow (@CarlWinslou) November 25, 2022

Uno y trino. https://t.co/Smje2HVkO7 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) November 25, 2022

Nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no ha hecho un trío sadomasoquista. Contradicciones que se encuentra uno en la vida.

Y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La campaña de Igualdad ha levantado algunas ampollas, por lo que sea.

Algunos como Pablo Motos se han dado por aludidos y se han quejado.

Pablo Motos no es machista, ni lo volverá a ser — Ache (@soyneonormal) November 25, 2022

No te deseo ningún mal, pero ojala seas mujer y te invite Pablo Motos a su programa. — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) November 25, 2022

Seguramente les gusta más la campaña de la Xunta de Galicia, apuntando a la conducta o la vestimenta de las mujeres. Mucho mejor mensaje, claro que sí. A quién se le ocurre ir a correr en mallas…

Xunta de Galicia, 2022, PP. pic.twitter.com/VK3dnrn4MY — Daniel Castro García (@Daniel_CasG) November 24, 2022

En vez de mallas cortas, una cota de malla. Para que no pase lo que pasa. – Xunta de Galicia – pic.twitter.com/5lIoGtqYwj — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) November 24, 2022

Y esta semana el bochorno político ha superado límites insospechados. Hablamos del furibundo ataque verbal de la diputada ultra Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Espera que hay periodistas indignados porque la diputada fascista ha dicho lo mismo que ellos llevan años insinuando en artículos y tertulias. — Pasanospoco (@pasanospoco) November 23, 2022

Si a una ministra con todas las cámaras enfocando le hacen eso, imagina lo que se hace en este país sin cámaras delante. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 24, 2022

Entre otras barbaridades, Toscano aseguró que el "único mérito" de la ministra ha sido "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias". Ya no hace falta ir a un bar de borrachos para oír según qué cosas.

Las mujeres deberían poder ir por la calle sin miedo a que las traten como si estuvieran en en el Congreso de los Diputados — Armando el pollo (@Arma_pollo) November 25, 2022

Carla Toscano quiere ser la nueva Macarena Olona. Ya tiene su prepotencia, su machismo y sus malas formas. Le falta empadronarse mal, engañar a los españoles para llevarse un dinerito, dejar la política y denunciar que en su partido hay nazis. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 25, 2022

Tenemos un vídeo resumiendo sus palabras.

Intervención de Carla Toscano ayer en el Congreso. pic.twitter.com/8zWwWXTLB8 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 24, 2022

Nadie podía sospechar esto de la educada y comedida gente de Vox.

Lo de Carla Toscano no podía saberse…😏 pic.twitter.com/qLccont8aZ — Protestona ۞ (@protestona1) November 24, 2022

Después ha salido otro compañero suyo a gritos hablando de la "zurdería", y destacando la "hombría" de su compañera. Si es que se hacen los chistes ellos solos.

Están echados al monte. Seguro que su caída en las encuestas y las batallas internas no tienen nada que ver.

Lo de VOX está siendo una huida hacia delante ante su lamentable situación. Parece que les queda poco. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) November 24, 2022

Afortunadamente, el creciente hedor que desprenden los ladridos de Vox es fruto de que están en fase de descomposición. En Andalucía cavaron su tumba. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 24, 2022

Qué vergüenza…

Si los de VOX son así en el Congreso, imagínatelos en casa. — El Jueves (@eljueves) November 24, 2022

-Son justificables los ataques a Irene Montero? Quién organiza estas campañas de acoso? Cuál es su origen? Eduardo Inda nos da las respuestas. Más periodismo! pic.twitter.com/MewvJvm02T — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 24, 2022

El PP ha tratado de desligarse del ataque con su ejercicio habitual de equilibrismo para intentar no parecer tan fachas pero no renunciar a los votos de los fachas. Eso ya lo intentó Ciudadanos y no salió muy bien.

Hoy es el día de "los insultos a Irene Montero están mal PERO…" en todas tus radios y televisiones. — Pasanospoco (@pasanospoco) November 24, 2022

Hay una expresión andaluza muy sabia para definir a la mala gente: "con ese no me voy yo ni a coger billetes". A Vox puedes llamarlo franquismo, fascismo, ultraderecha… pero la mejor definición es que son mala gente. Al PP debería avergonzarle irse a coger billetes con estos. — gerardo tecé (@gerardotc) November 23, 2022

VOX y su violencia política contra Irene Montero serían un pedo en el viento si no fuera por el PP, el único factor por el que aún existen. — El Majara de Turno (@majara0) November 24, 2022

Y Feijóo mientras a lo suyo, buscando a los de Podemos en el Senado…

Feijóo buscando a los "diputados de Podemos" en el Senado. Por favor, no reirse.pic.twitter.com/ZJWnQbPjhF — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 22, 2022

¿Dónde están los senadores de Podemos? a ver, que yo los vea. pic.twitter.com/lwc1PQFjFn — Mortadela (Parodia) (@MortaSiciliana) November 22, 2022

El ridículo debería empezar a medirse en Feijoos. — Javier Durán (Tortondo@mastodon.world) (@tortondo) November 22, 2022

Y el Mundial de Fútbol de Catar sigue adelante. Muchos goles y pocos derechos humanos.

Y también algunos gestos de protesta que se han podido colar.

Cuando le cuentas a tus amigos que has vuelto con tu ex por tercera vez. pic.twitter.com/H8jeMl4sZf — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) November 23, 2022

Algunos se han negado a participar en el asunto pero otros no.

Pues a mí me parece bien que Maluma actúe en Qatar. Que se jodan. — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) November 20, 2022

– He venido hasta Qatar para apoyaros a la selección y decir Stop Hemofilia.

– Será Homofobia.

– Como se nota que en vuestra familia no sois todos primos. pic.twitter.com/e7f3zbK2L2 — Javier Durán (Tortondo@mastodon.world) (@tortondo) November 23, 2022

Tenemos algunas imágenes.

En lo deportivo, España goleó a Costa Rica con siete goles a cero.

Le he pegado una patada a una lata por la calle y ha entrado en la portería de Costa Rica. — ChocolateSexy (@fenixzintas) November 23, 2022

Por su parte, Japón venció a Alemania.

Me estoy acordando del anterior mundial cuando marcó un gol Japón y un hombre en el bar felicitó al chino que estaba jugando a las tragaperras. — Statu Oscuro (@urinethearmynow) November 24, 2022

Y luego está la derrota de Argentina, pero eso ya es otra historia…

El argentino más tranquilo después de perder contra Arabia Saudí. pic.twitter.com/HINFGf3k82 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 22, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

– Te imaginas que te despierte un RINOCERONTE? pic.twitter.com/1Pq5uJnpkn — atr ahre 🐶 (@atr_ahre) November 24, 2022

-Cariño, no es lo que parece.

-¡¡Te has comido todas las croquetas!!

-Ah, entonces sí. — Stockmann (@T_Stockmann) November 24, 2022

Friendly remember de que la expulsaron del partido https://t.co/cqdlg8gkBW — La Paella Rusa (@lapaellarusa) November 24, 2022

El coche de Toni Cantó. pic.twitter.com/knrDVSWtf1 — Carl Winslow (@CarlWinslou) November 24, 2022

Te amo perrito que no puede saltar pic.twitter.com/GHGoLY7ffq — atr ahre 🐶 (@atr_ahre) November 24, 2022

Lo primero que hago cuando llego a casa pic.twitter.com/HQO8eNpXGf — atr ahre 🐶 (@atr_ahre) November 21, 2022