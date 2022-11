La aplaudida rima de Rayden que retrata el machismo de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Cuando a uno le señalan sus conductas machistas, puede optar por dos opciones: la primera, reconocerlas, rectificar y agachar la cabeza; la segunda, como ha hecho Pablo Motos, negar la evidencia y huir hacia adelante.

El vergonzoso vídeo del conductor de El Hormiguero dándose por aludido por la exitosa campaña del Ministerio de Igualdad y justificándose por las actitudes machistas que se le han recordado en redes sociales parece que no está saliendo como esperaba y se le ha vuelto en contra al propio Motos.

A la recopilación que muchos usuarios han elaborado recogiendo momentos en los que el presentador profería comentarios sexistas hacia mujeres que han acudido al espacio de Antena 3, se ha sumado la reacción políticos, periodistas y personalidades del mundo de la cultura. Muchos de ellos se han mostrado estupefactos ante la escasa autocrítica del también empresario.

El rapero Rayden ha sido uno de los que ha revelado su asombro y lo ha hecho en un concierto con una rima que retrata a aquellos que se justifican con "peros" para ocultar su machismo, su racismo u homofobia.

Don Creíque en el final de gira de @soyRayden:

"No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un yo soy primero: yo no soy machista, racista, homófobo, pero… pero luego se enfadan si les retratan como Pablo Motos en El Hormiguero". 👏🏻 pic.twitter.com/OwluiAiduK

— Íngrid Gustems (@gustems_ingrid) November 26, 2022