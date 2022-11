"Mariano, 12 años. Tema libre": cachondeo con la última columna de Rajoy sobre el Mundial de Catar

Por Tremending

Tiembla Murakami, ha nacido otro candidato al Nobel de Literatura. Su nombre es nada menos que M. Rajoy y su afilado verbo está provocando la admiración en el mundo de las letras y el periodismo deportivo. Para aquellos que por M. Rajoy no les viene nada (que los hay), hablamos del mismísimo Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno. Como ya contamos días atrás, Mariano se ha lanzado a escribir una columna sobre los partidos de la selección española en el Mundial de Catar, en El Debate (el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, para más señas).

Si en su primera entrega ya maravilló al mundo, la segunda no se ha quedado atrás.

Con el título "Alemania me dio la Razón" (quizá inspirado por aquello de "Miami me lo confirmó"), reflexiona sobre el empate de España con Alemania (1-1). En tres párrafos deja reflexiones como: "Dije que Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón", o "hay que pensar que si el balón está en el área del otro no te van a meter un gol". Todo reflexiones imprescindibles.

También hay momentos filosóficos, como cuando dice que "hay que ser optimista, porque ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada". Rajoy en estado puro.

Las columnas de Mariano Rajoy Brey serán encuadernadas y será entonces, y solo entonces, cuando el ser humano compensará culturalmente la destrucción de la biblioteca real de Alejandría. — Usuario Arroba (@u_arroba) November 27, 2022

Sólo quiero que España llegue a la final del Mundial para seguir leyendo los análisis de Rajoy. — Moe de Triana (@moedetriana) November 28, 2022

Aunque igual Mariano nos está troleando a todos y en realidad es todo un homenaje a Ralph Wiggum, de Los Simpson.

El aliento de mi gato huele a comida de gato. https://t.co/r9kYStevSS — Criatura de la niebla 🧹🇮🇹 🇦🇷🇭🇷🇷🇸 (@Pinturicchia13) November 27, 2022

Desde luego, cumple con lo que nos hubiéramos imaginado de una columna de Rajoy. Ni un imitador humorístico lo hubiera hecho mejor.

Rajoy, escribiendo los artículos sobre el Mundial. pic.twitter.com/oCUlHJa79T — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) November 28, 2022

Gracias por tanto pic.twitter.com/ALpphBBsQ0 — Enrique Ballester (@eballester) November 27, 2022

Todo son risas hasta que piensas en que el tipo que ha escrito esto gobernó tu país durante años. pic.twitter.com/ZmgG9iyHLe — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) November 28, 2022

Cuando creas que no vas a llegar a nada en la vida, piensa que este señor llegó a ser Presidente del Gobierno. pic.twitter.com/3dboYhHdTh — Cricri (@buttercri) November 28, 2022

Mariano Rajoy, descanso del España-Alemania, borradores: A veces los goles entran y otras veces los anula el Var. No hay rival pequeño. Alemania tiene buen PIB. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) November 27, 2022

ALEMANIA ES ALEMANIA TAL Y COMO DIJE EL OTRO DIA PUES NO DIJE NADA DIFERENTE A LO QUE DIJE, ES DESIR NO DIJE LO QUE NO DIJE Y SI DIJE LO QUE SI DIJE Y DIJE QUE ALEMANIA ES LO QUE ES Y NO OTRA COSA PORQUE SI FUERA OTRA COSA DEJARIA DE SER LO QUE ES, ES DESIR, ALEMANIA pic.twitter.com/svDfhRQBBQ — MALACARA (@malacarasev) November 27, 2022

Me gustan los alemanes, hacen cosas. — Luis 🇪🇦🇺🇦 (@Luis_Kub) November 27, 2022

Los delanteros hacen cosash. — Agencia LB (@agenciaLBLB) November 27, 2022

Todos los domingos en su quiosco: Pinta y colorea futbolistas con M. Rajoy. pic.twitter.com/Sgu6kovvnI — Mortadela (Parodia) (@MortaSiciliana) November 28, 2022

Rajoy tiene escritas ya todas las columnas hasta la final, dejando los nombres de las selecciones en blanco. — George Kaplan (@GeorgeKplan) November 28, 2022

M. Rajoy siempre certero. Posiblemente Luis Enrique ya esté estudiando este complejo análisis del partido. pic.twitter.com/kpDah2m94V — Moe de Triana (@moedetriana) November 27, 2022

He leído etiquetas de champú mejor escritas que las columnas del Mundial de Rajoy. pic.twitter.com/dAGLM7ayhB — Javier Durán (Tortondo@mastodon.world) (@tortondo) November 27, 2022

Lo mejor del mundial son las columnas de Rajoy. Por Dios que pasemos muchos partidos para seguir leyéndolo https://t.co/Fv7i5hzBOM — Beatriz Vélez (@Beitavg) November 27, 2022

Espectacular la columna de Rajoy pic.twitter.com/roEGgzLQA1 — Larry Walters  (@LarryWalters_) November 27, 2022

Si esto ha salido así después de haber pasado por las manos de alguien que se lo apaña un poco, imaginaos lo que habrá escrito Marianete. pic.twitter.com/0JEkSo3kcW — Dani Bordas (@DaniBordas) November 27, 2022

Te lo imaginas dictando como Homer a Lisa cuando se hace crítico gastronómico

Con un puro, por supuesto — Jabatos Running Club (@jabatosrc) November 27, 2022

Creo que ahora mismo no hay ningún/ninguna humorista en este país que esté al nivel del artículo de Rajoy. Es ambrosía. Es como Andy Kaufman, pero mejor. — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) November 27, 2022

Leyendo este articulazo tengo la teoría de que esto no lo ha escrito un adulto funcional, esto lo han escrito tres niños metidos dentro de una gabardina que se están haciendo pasar por M. Rajoy para escribir una columna deportiva, cobrando por ello, y nos la están colando a todos pic.twitter.com/atXzhcHcAf — Chucki (@chuckiclampy) November 28, 2022

Rajoy como político no habrá dejado un buen recuerdo, pero el mundo de la filosofía y el del humor le deben mucho. Con columnas como esta sigue agrandando su figura. No es extraño que la gente se lo tatúe.