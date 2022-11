El hilo de un médico después de 18 horas seguidas trabajadas: "Si todos empatizásemos otro gallo cantaría"

El contexto siempre es importante. También en el ejercicio de la medicina. Entender lo que no se dice, o lo que se deja entrever, dice mucho de los problemas reales que subyacen tras la fría exposición de unos síntomas.

No siempre es fácil. Contextualizar a una persona –pacientes en este caso– implica un mínimo de empatía, cuando no de psicología, para saber descifrar lo que se esconde tras unos síntomas.

Una empatía que, cuando se llevan "35 horas trabajadas de lunes a viernes", se está en el "sexto día consecutivo de curro" y al cabo de "16-18 horas seguidas trabajando sin apenas descanso", no es nada fácil tener. Quizá por ello es tan importante el hilo de este médico residente de Medicina Familiar y Comunitaria.

Un hilo en el que este médico desgrana dos casos de su última guardia. Dos casos en los que los síntomas expuestos evidencian problemas que van más allá de las dolencias verbalizadas.

🙍🏾‍♀️ "Me encuentro mal, en mi trabajo se pasa frío y se hacen esfuerzos físicos, mi jefe no me deja faltar si no lo certifica un médico y no puedo perder el empleo por favor"

🙍🏻‍♂️ "He leído que puede ser un infarto y no sé, a mí abuelo le dio uno y no logro dormir de la ansiedad"

— Ɲαcнσ 🩺 (@MartinT_Nacho) November 28, 2022