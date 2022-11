El tremendo vídeo que documenta el machismo en España en 1974: "Los pelos de punta"

La polémica de estos días por el vídeo de Igualdad y los ataques contra la ministra Irene Montero han puesto de manifiesto la existencia de muchas actitudes machistas y la resistencia de algunos a reconocerlo y avanzar. Negar la mayor y hacerse el indignado solo consigue demostrar cuánto queda por hacer. Y no, Pablo Motos no es el único, como hemos visto en infinidad de ocasiones.

Pero pese a que la resistencia sigue en una parte de la sociedad, envalentonada en los últimos tiempos por el auge de la ultraderecha, lo cierto es que hemos cambiado. Y vaya si lo hemos hecho. Solo hace falta mirar un poco atrás, tampoco muchísimo, unos 50 años, para darse cuenta de cuánto.

Ahora podemos hacerlo con este vídeo de TVE grabado en 1974 y que algunos tuiteros han recuperado.

Un tremendo documento sacado de los archivos de la televisión pública, en el que los reporteros preguntaban a viandantes ante el debate sobre la igualdad jurídica de la mujer.

Entre las dantescas declaraciones, hombres rechazando la igualdad jurídica porque "el hombre es el hombre y la mujer la mujer". Y también mujeres diciendo con convicción que el hombre tiene que tener más libertad y la mujer menos, en una defensa del machismo que sufrían que recuerda a casos recientes. Y, entre ellas, algún luminoso testimonio que lo dice todo con un "ya era hora".

No he podido terminar de oírlo porque me duele el alma.

