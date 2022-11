El vídeo de José Mota de 2017 que parodia (sin pretenderlo) a Pablo Motos

El humorista José Mota durante el 'sketch' junto a Garbiñe Muguruza.

Por Tremending

El vídeo data de 2017. El humorista José Mota entrevista a la tenista Garbiñe Muguruza en un sketch que parodia el machismo en el que suelen incurrir muchos entrevistadores.

Un machismo que hace apenas unos días el Ministerio de Igualdad quiso denunciar a través de su nueva campaña en la que, entre otros, aparecía parodiado el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, quien no dudó en cargar contra el citado Ministerio por la supuesta alusión a su persona.

El caso es que en dicho vídeo Mota parece (sin pretenderlo) referirse al modus operandi de Pablo Motos en sus entrevistas a mujeres. "Estamos con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza. Hay una pregunta que todos los espectadores que nos siguen quieren saber, ¿casada o soltera?", le espeta Mota a la deportista.

Mota parodiando a Motos …..de lo mejor 👌 pic.twitter.com/OXcfOfE0gu — 🔻EL FASCIO INCONSCIENTE💜 (@javicoperlaza) November 27, 2022

Muguruza le contesta que soltera, a lo que Mota, en su parodia a la prensa deportiva, prosigue incansable: "Has conseguido los torneos de Wimbledon, Roland Garros y ser la número uno del mundo, ¿para cuándo tener hijos? ¿Temes que se te pueda pasar el arroz?".

El rostro de la tenista hispanovenezolana evoca el desagrado. Mota sigue en sus trece. A continuación le pregunta por los "duros entrenamientos" y por la dificultad a la hora de "compatibilizar tantas horas de entrenamientos con llevar una casa". Planteamiento que resuelve con un ofensivo: "¿Te gusta la cocina?".

Y para terminar, un poquito de sexismo: "De todas las rivales a las que te enfrentas, ¿cuál piensas que es la más atractiva, la rusa o la francesa?".

Pablo Motos si no eres tú, ¿entonces quién?

La campaña del Ministerio de Igualdad esta dejando en evidencia comportamientos machistas que se conocían mucho antes. Aqui José Mota imitando el tipo de entrevistas que hacen a las invitadas en el Hormiguero. 👇🏽pic.twitter.com/f36Yd8YOjd — Cesar Fonseca (@Cesar_Opinions) November 28, 2022

Oye arroba Pablo Motos, que lo mismo lo que haces en tu programa es parecido a este sketch de Jose Mota que parodia lo mismo que tú haces en tu programa. No se, digo yo pic.twitter.com/XWNmjfpXlN — Daniel Hidalgo (@d_hidalgo_a) November 28, 2022

A ver si Antena 3 tumba también esta imitación de Pablo Motospic.twitter.com/LxI0qXSBGA — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) November 28, 2022

Cualquier parecido con Pablo Motos es simple y pura casualidad. Grande José Mota. https://t.co/PPo6ro4OgL — David Tauflisse (@Tauflix) November 28, 2022

🔴Lo de Pablo Motos no lo predigeron los Sinpsons, sino José Mota. pic.twitter.com/bMHDz2Dh2Y — EL HESPAÑOL Ⓜ️ (@elhespanolcom) November 28, 2022

Cuatro años tiene esto, solo cuatro años, y José Mota ya lo calaba con su habitual maestría. https://t.co/y6GhE3zZIB — Daniel García Raso (@Danielgarso) November 28, 2022

Los parecidos, no me negarán, son razonables. Unas concomitancias que, por lo que fuere, no han pasado desapercibidas en redes.