Indignación por el audio manipulado de Luis Enrique que ha emitido la Cope: "Luego se preguntarán por qué los jugadores prefieren el Twitch"

Sigue la expectación con el Mundial de Catar por muchos motivos. Por la situación de los derechos humanos en el país, por lo estrictamente futbolístico y, muy importante también, por las impresionantes columnas de opinión de Mariano Rajoy.

Pero ahora ha vuelto a surgir otra polémica, en concreto por un audio manipulado de Luis Enrique que ha emitido el programa El Partidazo de la la Cadena Cope, por el que su director Juanma Castaño ha tenido que pedir disculpas. En él se da a entender que Luis Enrique afirmaba en su directo de Twitch que una espectadora se estaba "poniendo cachonda". En realidad era un comentario de otra espectadora que Luis Enrique estaba leyendo.

Un poco de contexto. Durante este mundial, el entrenador de la selección española ha protagonizado una novedad comunicativa, los directos en Twitch. Conexiones en tiempo real en una de las plataformas más populares del momento, gracias a las que conecta con el público más joven, les ofrece sus impresiones y responde a preguntas. Este martes, Luis Enrique volvió a conectar con la audiencia, junto al psicólogo de la selección como invitado.

En un momento distendido, Luis Enrique leyó la pregunta de un espectador que decía: "Tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, la selección, tus Twitch… Aprovechando que está el psicólogo mándale una mensaje, se llama María. A ver si se calma un poco". El psicólogo respondió en tono de broma: "Escucha mi voz, relájate, coge aire y suéltalo despacio". Más tarde, Luis Enrique leyó el comentario de otra espectadora: "Haciendo comentarios a tus respuestas, Laura Fitness dice, María se ha puesto cachonda seguro". Pero el audio que la Cope emitió, y que fue introducido por el periodista Juan Antonio Alcalá, cortó la parte en la que se refleja que estaba leyendo.

Tras hacerse viral la historia las críticas se están sucediendo en las redes.

Yo estuve anoche en el programa y lamento también profundamente ese error. Que es lo que fue: un error. Lo siguiente que quiero decir es que yo no estoy como para ejercer de profesor de moral de nadie. Y cuando lo he hecho, me he equivocado profundamente. Mejor darse cuenta. https://t.co/8TdJXWY6bx

— Fernando Evangelio (@ferevangelio) November 30, 2022