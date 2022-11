Las mandatarias de Nueva Zelanda y Finlandia dejan con la palabra en la boca a un periodista por formular una pregunta machista

Imagen combinada de Sanna Marin, Jacinda Ardern y un tuit. — Europa Press / Reuters / Twitter

Por Tremending

Auckland, ciudad situada en la Isla Norte de Nueva Zelanda, ha acogido una cumbre entre la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, y su homóloga finlandesa, Sanna Marin. Ambas han abordado las relaciones, tanto políticas como comerciales, de los dos países.

Sin embargo, un periodista ha aprovechado la ocasión para formular una pregunta alejada del fondo del encuentro y, en su lugar, verter una cuestión bañada de machismo de principio a fin. "Mucha gente se está preguntando si se han reunido porque tienen edades similares y, ya sabe, porque tienen muchas cosas en común, siendo ambas mujeres en política y tal…", ha planteado el reportero.

Las palabras del periodista neozelandés recibían la mirada atónita de las mandatarias. De hecho, la líder de Nueva Zelanda no ha esperado a que terminara la pregunta y ha intervenido rápidamente. "Me pregunto si alguien le habrá preguntado alguna vez a Barack Obama y a John Key (exprimer ministro neozelandés) si se han reunido por ser de edades similares", ha manifestado tajantemente. Y ha recordado que, aunque hay "una mayor proporción de hombres en política, dos mujeres no se reúnen simplemente por su género".

Un periodista pregunta a Sanna Marin y Jacinda Ardern si "se han reunido porque tiene la misma edad y cosas en común" Y Sanna Marin responde: "Nos hemos reunido porque somos primeras ministras" pic.twitter.com/T4HLG07oqQ — El HuffPost (@ElHuffPost) November 30, 2022

Marin, que fue víctima de una campaña machista que arremetía contra su vida privada, ha apuntado: "Nos reunimos porque somos primeras ministras". La reacción de las líderes políticas no ha pasado desapercibida en redes sociales. Algunos han aprovechado para bromear y recordar al presentador Pablo Motos.

Jamás pensé que mandarían a Pablo Motos a cubrir este meeting — Jose (@real_egopathos) November 30, 2022

"Mucha gente se lo estará preguntando"… dice el 'reporter'. En fin…. — Lucía López Rojo (@sweet2it) November 30, 2022

No, se han reunido para hacer caleta si le parece al periodista. De verdad… qué nivel de ignorancia y sexismo. — Susana Burgueño (@BurguenoSusana) November 30, 2022

Fantastico poder apreciar el alto grado de inteligencia y profesionalidad de las dos y como contestan de forma tan objetiva y dentro del tema a una pregunta q casi seguro pretendía llevarlas por otros derroteros. — HypnoDummy (@HypnoDummy) November 30, 2022

A esto se llama dar un baño al periodista.

No se cual de las dos responde mejor. — Javier de Frutos (@javierdefrutos) November 30, 2022

Cuando quieras puedes volver a por otra….

Vaya pregunta en una rueda de prensa de dos primeras ministras. — Paco Escudero (@pacoescudero81) November 30, 2022

Este ya no haría más preguntas, supongo… Qué estupendo ver a mujeres inteligentes y capaces, con esas responsabilidades políticas y respondiendo contundentemente. Ojalá no tardemos demasiado en tener algo similar por aquí, y no otras cosas que dan vergüenza ajena… — Carmen Mangas (@carmango77) November 30, 2022

Marin y Ardern han abandonado la rueda de prensa y han interpelado de nuevo al periodista. No es la primera vez que algunos sectores de la prensa sacan a relucir su machismo. En Tremending recopilamos una serie de ejemplos de titulares machistas llevados a cabo por medios de comunicación.