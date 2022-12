"Carcastreet Boys": la desternillante parodia de 'Polònia' sobre la polémica de Pablo Motos con música de los Backstreet Boys

Por Tremending

El efecto Streisand provocado por Pablo Motos tras ofenderse con el anuncio del Ministerio de Igualdad ha provocado durante los últimos días una tormenta de reacciones que aún dura. Las opiniones están claras y los hechos también. Pero ahí es donde el humor puede entrar para relajar las cosas… o al menos para hacernos reír. Y en eso los auténticos magos son los creadores del programa Polònia, de TV3.

En este caso han entrado al tema de la semana y lo han hecho con una parodia en forma de canción de los Backstreet Boys. En su hilarante versión, el archiconocido Tell Me Why pasa a ser Di por qué y sus autores, los "Carcastreet Boys" con Motos y algunas caras reconocibles de la ultraderecha española.

Entre las estrofas más memorables de la canción: "No soy machista ni feminista. No veo etiquetas, solo tus tetas" o "Yo solo veo tu interior, ¿llevas tanga o culotte?".

Polémicas y casos concretos a parte, no está de más que los comportamientos machistas generen debate público en la sociedad. Si algunos no cambian su actitudes por convencimiento quizá al menos se moderen pensando en que una gran parte de la sociedad ya no ríe ciertas (supuestas) gracias.