Por Christian González

¡Viernes!

Bueno, pues ya ha merecido la pena levantarse hoy. pic.twitter.com/hTP48SWE3E — David Cano (@Dcano) December 2, 2022

¡Hemos llegado vivos al último mes del año! Felicidades a todos.

Felicidades, llegaste al último mes del año. pic.twitter.com/rUebvVOzhk — RETRO. (@ImagenRetro) December 1, 2022

Y ponen una foto de Losantos :____________)https://t.co/R7nLQQjLa7 — Els quatre gats 🐀 (@Els_quatre_gats) December 1, 2022

Acaba una semana extraña. ¿No notáis como que las teles y los periódicos hablan mucho menos del paro y del precio de la luz?

La inflación y la energía siguen siendo un problemón para muchas familias. Pero de repente, después de meses de seguimiento diario, han desaparecido de las tertulias. Ana Rosa, Herrera y cía han cambiado esa preocupación por ETA, Cataluña y demás grandes éxitos. Aquí el porqué: pic.twitter.com/vb8j0oXOy5 — gerardo tecé (@gerardotc) December 2, 2022

Te decían que Podemos te iba a quitar el chalet y resulta que estamos con el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, con el SMI más alto, con el paro más bajo de hace tiempo (con Rajoy estaba al 25%), la inflación más baja de UE y con el IPC más bajo de la zona euro😏. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) December 2, 2022

Para ser justos hay que agradecer a los que lo han permitido. La última Reforma Laboral no llegó sola, hicieron falta grandes figuras.

Baja el paro en noviembre en más de 33.000 personas. Nunca te estaremos lo suficientemente agradecidos pic.twitter.com/Bf6NSmYYiH — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) December 2, 2022

Por otro lado, el Banco de España ha constatado que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios. Vaya.

Imposible. Si estaban ahogadas por los costes, los impuestos y las subidas del SMI. Tiene que haber algún error. https://t.co/abwtMYRhZD — Aquel Coche (@Aquel_Coche) December 1, 2022

En lo político, Edmundo Bal ha anunciado que "presentará su candidatura para liderar Ciudadanos". Qué civilizado suena todo en la gran prensa cuando no se trata de un partido de izquierdas, ¿verdad?

Los medios rotulan que Edmundo Bal competirá contra Inés Arrimadas en lideral el partido.

Si esto pasa en Podemos rotularían:

Traición en Podemos.

Guerra abierta en Podemos.

Podemos abierto en canal.

El macho alfa quiere todo el control.

Podemos se desangra.

Casoplón.

Coletas.. — 🏳️‍🌈𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) December 2, 2022

Veremos qué pasa. Los que se vayan podrán seguir los pasos de algunos de los que ya lo hicieron antes, como irse a un chiringuito del PP, trabajar en alguna televisión ultraderechista o dedicarse a insultar y decir barbaridades en Twitter.

Arrimadas está en plena lucha interna por el control de Ciudadanos con Edmundo Bal.

Cuando desparezcan en mayo, un sector se irá al PP y otro a Vox. — Tululo III (@acompanado_el) November 27, 2022

Sea quien sea, podrá reunirse con todos sus barones mientras se toman un McFlurry.

Después del menú "Sebastián Yatra", McDonalds lanza la ArriMACdas. #Ciudadanos pic.twitter.com/uVFhcZGmFL — Eduardo Uribe (@euribem) November 30, 2022

La promesa de Edmudo Bal para presidir Ciudadanos: cambiar el McDonalds por el Burger King. — Héctor Alonso🔻💻 hectoralonso@paquita.masto.host (@hdelosrios2) December 2, 2022

Ah bueno, y Suárez Illana ha dejado la política.

Suárez Illana anuncia que deja la política. La política: pic.twitter.com/Q3BkEhSyci — Otis B. Driftwood (@obdriftwood) November 29, 2022

Y el Mundial de Catar nos está dejando imágenes memorables.

España ha pasado a octavos de final pero por los pelos. Este jueves perdimos frente a Japón por dos goles a uno. Uno de los goles de Japón, de chiripa porque segundos antes el balón no se dio por fuera por un el bigote de una gamba.

La nueva bandera de Japón. pic.twitter.com/q69JeMJxvH — Javi 💯🦇 (@JaviL32) December 2, 2022

Ahora nos veremos las caras con Marruecos, además el día 6, el Día de la Constitución. Españolidad por todos los poros de la piel.

MARRUECOS-ESPAÑA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN pic.twitter.com/nnimrbWpr7 — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) December 1, 2022

Pero lo importante es que como la selección sigue en el Mundial, continúa lo mejor que ha dado el periodismo nacional en la década: las columnas de Mariano 'eme punto' Rajoy sobre la selección.

– ¿Por qué tan elegante Homer?

– Esta noche hay artículo nuevo de Rajoy, muchacho. pic.twitter.com/2516PDjcLV — gazpacho (@gazpachoblog) December 1, 2022

Tener un hijo, plantar un árbol y leer un artículo de Mariano Rajoy. — Bob Estropapajo – 𝟡𝟡% 𝕍𝕖𝕣𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 (@BobEstropajo) November 28, 2022

Las 10 de la mañana y ya se percibe la ilusión en las calles de este país. Esta noche hay nueva columna de Mariano Rajoy Brey. — Usuario Arroba (@u_arroba) November 27, 2022

He leído etiquetas de champú mejor escritas que las columnas del Mundial de Rajoy. pic.twitter.com/dAGLM7ayhB — Javier Durán (@tortondo) November 27, 2022

Rajoy escribiendo su próximo artículo: pic.twitter.com/qcwBkwsZM7 — Bing (@Palasrrisas) November 29, 2022

Nos han hecho darnos cuenta de cuánto echábamos de menos el verbo de Rajoy. ¡Jugón!

Rajoy escribe como lo haría una IA escribiendo como Rajoy pic.twitter.com/8nW6ayOhWx — Daniel Muriel (@danimuriel) December 2, 2022

Qué prosa, qué análisis, qué metáforas. ¿Quién es ese?

Las columnas de Mariano Rajoy Brey serán encuadernadas y será entonces, y solo entonces, cuando el ser humano compensará culturalmente la destrucción de la biblioteca real de Alejandría. — Usuario Arroba (@u_arroba) November 27, 2022

Veo más cerca el Pulitzer para Rajoy que el Mundial para España. — Super Falete 🩲 (@SuperFalete) December 1, 2022

Al Mundial de Qatar se le llama "el de la vergüenza" por las columnas que escribe Mariano Rajoy. — Dani Bordas (@DaniBordas) November 30, 2022

Murakami ya tiene otro competidor para el Nobel de Literatura.

¿Qué frase de las columnas de Rajoy define mejor tu vida sentimental? pic.twitter.com/DiRyRc0wMo — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) December 1, 2022

Después de Casi insuperable y Alemania me dio la razón, ha llegado la última, titulada: Aún queda mucha música. Todo poesía para vuestros oídos.

'Japón es muy Japón y mucho Japón'. M. Rajoy. — Moe de Triana (@moedetriana) December 1, 2022

Crònica de demà de Rajoy: "Allá van con el balón en los pies

y ninguno los podrá detener pero

el estadio vibra con la emoción

de ver jugar a los dos a los dos" — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) December 1, 2022

La columna de Rajoy de mañana empieza así: Japón, mia que está leho Japón

Er Japón, mia que está leho Japón. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) December 1, 2022

En estas tres primeras ya nos ha dejado frases maravillosas como: "Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón"; "Aquí no hay enemigo pequeño"; "Pero bien. Gran partido, como he dicho", o "¿Cuál es más fácil o más difícil? Vaya usted a saber".

M. Rajoy redactando las columnas del mundial pic.twitter.com/Y30JTGrm8D — Yogulado (@Supertramp9713) November 28, 2022

Pobre becario el que tiene que ponerse a las 11 de la noche a armar un artículo partiendo de los cuatro whatsapp que escribe Rajoy al jefe de la redacción. — Moe de Triana (@moedetriana) November 27, 2022

Por favor, que Mariano se deje el Registro de la Propiedad y fiche por el Marca. Lo necesitamos y él también.

Muchas risas con Mariano, pero estamos hablando de una persona que tuvo que encadenar varios trabajos (registrador, presidente del Gobierno) mientras continuaba formándose para su verdadera vocación. Pero qué vais a saber vosotros de cultura del esfuerzo. pic.twitter.com/UALuHPGBOx — Aquel Coche (@Aquel_Coche) November 29, 2022

Rajoy cuando escriba sobre MotoGP. pic.twitter.com/3niF43cnlU — CELESSON (@chemapizca) December 2, 2022

En fin, esperemos que la selección se proclame campeona del mundo o al menos llegue a la final. No podríamos renunciar a esto ahora que lo hemos saboreado.

Gane o pierda mañana España lo importante es que tendremos nueva columna de Rajoy. — Moe de Triana (@moedetriana) November 30, 2022

No sé si voy a poder sobrevivir sin las columnas de Rajoy cuando acabe el Mundial. — Cricri (@buttercri) November 30, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

– ¿Cuál es este mineral?

– Es una roca ígnea extrusiva.

– Se puede decir basalto.

– Pero no basclaro. — CHAPLIN Parodia (@NOROBESPIERRE) June 18, 2021

La derecha se aprovecha de cómo es la gente, y la izquierda de cómo queremos ser. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) December 1, 2022

El 0dio está en el aire! pic.twitter.com/lmg4Ooc3ps — 🔱BAINK🔱 (@SuperbainK_2) December 1, 2022

Pacientes en las urgencias hospitalarias de Madrid. pic.twitter.com/Ngt2Acu84o — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 1, 2022

METIENDO LA CROKETA EN WEBO AM NO RESURTO SE UNA FOCA pic.twitter.com/H8PtuaGevT — MALACARA (@malacarasev) November 28, 2022