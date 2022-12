India Martínez canta a Mariano Rajoy en el programa 'Cuerpos especiales'. / EUROPA FM

Por Tremending

La cantante India Martínez ha aceptado el reto de Cuerpos especiales: cantar los grandes éxitos de Mariano Rajoy sobre el Mundial de Catar.

India Martínez, quien presentó su disco Nuestro mundo en el programa de Europa FM, había declarado que "se puede cantar lo que rima y lo que no rima".

Por lo tanto, no tenía escapatoria. Debía musicar las perogrulladas de Rajoy. A saber: "Alemania es Alemania aún eliminada", "¿Cuál es más fácil o más difícil? Vaya usted a saber", "Asegúrate no perder" o "Aquí no hay enemigo pequeño".

"Madre mía, ¿pero esto qué es?", dijo sorprendida cuando leyó las frases.

"¿Hay que ponerle a esto música?", preguntó sorprendida, a lo que el presentador Iggy Rubín le dijo: "Ponle sentimiento".

Nada que no hubiese hecho antes Ismael Serrano…

Ha pasado: ha venido @IndiaMartinez y le hemos propuesto ponerle música a las columnas de Mariano Rajoy sobre el mundial ⚽️ pic.twitter.com/vsrUQRu6C5 — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) December 5, 2022

Aunque al final se vino arriba con los greatest hits de Mariano Rajoy, no pudo evitar que se le escapase: "No rima esto un carajo, eh".