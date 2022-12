La queja de una tuitera se ha hecho viral después de que denunciase que la primera cita que le podía ofrecer a una paciente para una consulta de psicología es en ¡noviembre de 2024!

@pilarlur, que se presenta en su perfil de Twitter como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha acompañado su queja de un pantallazo: "Esto es lo que puedo ofrecer a un paciente. Se me cae la cara de vergüenza"

En el pantallazo de la supuesta médica de atención primaria de la Comunidad de Madrid, puede verse que el "primer hueco disponible" en la especialidad de Psicología Clínica es para el 4 de noviembre de 2024.

Las reacciones de los tuiteros ante la situación de las listas de espera en la sanidad pública han sido furibundas:

204 plazas ofertadas por el gobierno en el 2022 [y todavía me preguntan por qué no oposito]. Esperar 2 años por una consulta de psicología es denigrante y está claro que no todo el mundo puede permitirse pagar un psicólogo privado. Ojalá la salud mental no fuera un privilegio https://t.co/XqlvxhlbpA

