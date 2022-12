La columna de Rajoy sobre la derrota de España ante Marruecos en el Mundial de Catar.

Por Tremending

España se despide del Mundial y, con La Roja, también se va Mariano Rajoy, autor de la antológica columna Así fue (o no).

Ha sido una pena, titula su último texto mundialista el expresidente del Gobierno, donde nos informa de que "se acabó el Mundial para España" y de que "hemos quedado eliminados y será Marruecos quien juegue los cuartos de final contra el vencedor del Portugal-Suiza".

Breaking news a tope. Análisis ya no tanto…

"Yo no voy a reprochar nada a nadie porque no es mi papel ni me parece procedente hacerlo", deja claro Rajoy, aunque se supone que en una columna de fútbol habrá que analizar o, al menos, opinar.

"Por mi parte, simplemente señalar que ha sido una pena", porque había ilusión y expectativas, explica, "quizás por encima de las auténticas posibilidades de nuestra selección".

Rajoy lamenta la "ausencia de delanteros goleadores, pero las cosas son como son, en otra etapa de nuestra historia nos fue mejor".

Poco más que añadir, al margen de sus clásicas perogrulladas: "Llegamos a ser campeones del mundo y no hay que descartar que pronto España vuelva a jugar la final de un Mundial".

De nuevo, la columna de Rajoy ha sido objeto de choteo en Twitter:

Finalmente, Rajoy muestra su agradecimiento a los lectores: "Ha sido un placer estar con todos ustedes y un abrazo a quien quiera recibirlo".