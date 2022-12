El bochornoso ridículo del PP de Murcia acusando al alcalde por los colores de Marruecos en un edificio cuando es la iluminación de todos los años

Tras la derrota de España ante Marruecos en el Mundial de Catar, la derecha española está sucumbiendo a sus propios prejuicios para hacer un ridículo espectacular. Con políticos mezclando a Pedro Sánchez con el resultado deportivo, clamorosos bulos difundidos sin comprobar nada y también meteduras de pata épicas.

Pero la que pasará a la historia por el nivel de bochorno es la del PP de Murcia que ha pedido explicaciones públicas al alcalde por la iluminación de un edificio, supuestamente con los colores de Marruecos. Lo que pasa es que en realidad es la misma iluminación navideña de todos los años, también cuando gobernaban ellos. Ver para creer.

El edificio en cuestión es la sede de Aguas de Murcia, ubicada en la Plaza Circular en el centro de la ciudad. La agitadora ultra y fundadora de Vox Cristina Seguí, que difundió el bulo antes, recibió la respuesta de Aguas de Murcia explicándolo. Por supuesto no ha borrado nada. Además alguna que otra web ultra se ha hecho eco también.

No confundamos por favor. Se trata de una casualidad, son las luces que tenemos programadas para celebrar la navidad.

Pese a todos los avisos, el PP tampoco ha borrado su tuit a la hora de publicar este texto. Es más, han optado por huir hacia adelante hablando de "clamor popular" como si fuese cosa de otros y diciendo que el Ayuntamiento "ha retirado las luces", pero quizá lo que pasa es que de día no se encienden. El esperpento.

Al ver el tuit del PP, las redes estallaron en respuestas:

Juan no caigas en la trampa, sabes que esa iluminación es de Aguas de Murcia, es una empresa participada, pero una empresa, y 2021 tenía la misma iluminación en Navidad, pero no había mundial y no nos ganó Marruecos 👇👇https://t.co/iWm3Zth1Up

— Paco Viudes 🇪🇦 (@pacoviudes) December 6, 2022