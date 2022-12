Los mejores memes y chistes para tomarse la derrota en el Mundial con humor: "Los penaltis los tenía que haber tirado Almeida"

Al final, lo de España en el Mundial de Catar no pudo ser. No logramos pasar ni a cuartos.

España es como mis colegas y yo borrachos en el hotel de la boda, que no llegamos a los cuartos.

Los cuartos no los vamos a catar.

La selección perdió ante Marruecos en la tanda de penaltis. Todos tristes.

Pero vamos a buscar las risas, que entre tanto odio y tanto bulo de la derecha parece que se nos olvida que esto es un deporte y que si se gana hay que alegrarse pero si se pierde lo suyo felicitar al contrario y seguir, que no nos va la vida en ello.

Los penaltis no nos fueron bien, la verdad. Es que ni uno mentimos.

Lo peor de todo es que no vamos a leer más columnas de Mariano.

ESPAÑA SE FUE PERO NO SE FUE A NINGUN SITIO PUES SIGUE EN ER MISMO LUGAR, EN ER LUGAR DE ESPAÑA, JUSTO ENSIMA DE MARRUECO Y CUANDO DIGO ENSIMA NO ME REFIERO ENSIMA ENTIENDANME USTEDE PUES DEBAJO DE ESPAÑA, COMO DE MARRUECO, HAY TIERRA Y MAS TIERRA Y MAS AR FONDO HAY FUEGO pic.twitter.com/QVOAJJgUB4

