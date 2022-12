Por Christian González

Uff, qué dura ha sido la semana…

¿Pero qué esperábais de una semana con 3 lunes? — CELESSON (@chemapizca) December 6, 2022

Malditos puentes (cuando tienes que trabajar).

Los que no hemos tenido puente y no hemos viajado fuera, al menos no hemos pagado un alojamiento para tener que quedarnos dentro y ver llover. — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 8, 2022

Bueno, pero al fin es viernes.

—¿Qué planes tienes para el finde?

— pic.twitter.com/jcU70W9xy7 — Olalá de fua (@olaladefua) December 9, 2022

Muchas cosas que comentar y como siempre nosotros lo hacemos con los tuiteros, los tertulianos que, como Franco, no se meten en política.

-Te gusta la menestra?

-Intento no opinar de política. — The Raven (@the_raven77) December 7, 2022

Para empezar, el tema del Mundial de Catar.

Ooohhheeeeoooheeeee!!! Somos los mejores  — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 18, 2011

Pues nada, que ya estamos fuera. No llegamos ni a cuartos.

España es como mis colegas y yo borrachos en el hotel de la boda, que no llegamos a los cuartos. — El Palentino Radioactivo (@palentivo) December 6, 2022

Por resumirlo, la tanda de penaltis no fue cosa menor, dicho de otra manera fue cosa mayor, y nos dimos cuenta de que los marroquíes hacen cosas.

Noooo que es esto, quien es el autor de esta maravilla jajajajajajajjajaja pic.twitter.com/rZApHfNB00 — Torren (@Torren__) December 7, 2022

Vamos, que no metimos ni uno.

España ha tirado los penaltis como les había pedido Grande-Marlaska. — Kim Jong-un (@norcoreano) December 6, 2022

Culpa de Perro Sanchez, claramente (y porque meter en esto al coletas es ya demasiado difícil).

-Marruecos nos ha ganado por culpa de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/B7mKYmb4rm — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 6, 2022

Cuando vimos los penaltis de España creíamos que el bochorno se no podía superar, pero entonces llegó la derecha intentando ver disturbios en las celebraciones de los marroquíes y posibles gestos de la izquierda a favor de Marruecos.

¡Madre mía como han dejado Madrid las celebraciones de la victoria de Marruecos! pic.twitter.com/KsZmNhR7Wx — Javier Durán (@tortondo) December 7, 2022

Los que hace unos meses nos decían que no se podía mezclar fútbol y política hoy buscan banderas de Marruecos en los ayuntamientos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 7, 2022

La consecuencia de todo esto es que al final Luis Enrique ya no es el entrenador de la selección española masculina.

WENO AVE ESTO COMO SE APAGA pic.twitter.com/huiEm4lydr — MALACARA (@malacarasev) December 6, 2022

Un becario informando a Pedrerol de la destitución de Luis Enrique. pic.twitter.com/AkHmllXfI2 — El Chirincirco TV (@ElChirincirco) December 8, 2022

Que oportunidad perdida para haber puesto a Toni Cantó al frente de la selección española de fútbol. — El Palentino Radioactivo (@palentivo) December 8, 2022

Juan Guaidó se autoproclama seleccionador español de fútbol tras la destitución de Luis Enrique. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 8, 2022

Pero esta semana también hemos celebrado el día de la Constitución Española.

Hoy es el Día de la Constitución, un libro que como la Biblia o el Kamasutra dice muchas cosas que luego nunca se cumplen. — Dios (@diostuitero) December 6, 2022

Y también se ha celebrado otro importante aniversario. Esta semana se cumplieron cuatro años con el CGPJ bloqueado por la derecha. ¡Felicidades a todos!

Si en lugar de ser el Pp el que bloquea el CGPJ fuese Podemos, las tertulias hablarían de golpe de estado en la justicia y de dictadura. Tenlo claro. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) December 9, 2022

Feliz Día de la Constitución. pic.twitter.com/81FfUUZh86 — Diego FS (@DiegoFSRB) December 6, 2022

Además que lo llevan incluso a gala.

Vivo en un país en el que un político que veraneaba en un yate con un narco, puede decir que tiene secuestrada la justicia y aquí no pasa nada. — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) December 8, 2022

Pero esta semana también se ha conocido que el Gobierno eliminará la mayoría de tres quintos para elegir al CGPJ y garantizará así la renovación del Constitucional. Ya veréis los periódicos y las teles. Se esperan chubascos de Venezuela con fuertes rachas de dictadura y cúmulos de comunismo.

Hoy, Ana Rosa te explicará que Feijóo secuestraba el CGPJ por patriotismo pero que la reforma del gobierno para renovarlo es un nuevo ataque a la democracia. Tu tertulia política de confianza y sin intenciones ocultas. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 9, 2022

Entonces incumplir la Constitución durante 4 años seguidos secuestrando un Consejo General del Poder Judicial caduco y fuera de mandato es correcto PERO que el Gobierno legisle para que se cumpla la ley es dar un golpe de Estado. Joder, cómo ha cambiado el cuento. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) December 9, 2022

La derecha no ha tardado en salir en tromba a decir barbaridades. Aunque cuando lo de golpista ya lo has usado tantas veces no tiene tanto efecto, como lo de Pedro y el lobo.

Según el trifachito Pedro Sánchez y sus cómplices han dado un golpe de Estado. Y no es el primero, ya van varios. Así que tenemos dos opciones. 1) Mienten, no hay golpe de Estado. 2) Los españoles de bien, es decir, los de derechas, no defienden a España y se quedan observando. — gerardo tecé (@gerardotc) December 9, 2022

Arrimadas ha hablado de "autogolpe" a la democracia.

La Audiencia Nacional ha abierto investigaciones por palabras más suaves. https://t.co/tJC5OEhg2s — Pasanospoco (@pasanospoco) December 9, 2022

Claro, claro…

Renovando el Poder Judicial, los rojos quieren dar un golpe de estado. No como Feijóo, que se niega a renovarlo porque es un tipo dialogante y moderado y lo hace por el bien de nuestra democracia. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 9, 2022

La ultraderecha de Vox, por su parte, ha anunciado una moción de censura y piden "un candidato neutral".

El candidato sin partido de Abascal llegando a la moción de censura. pic.twitter.com/e8Nek7CHT8 — Marina Lobo (@marinaLobL) December 9, 2022

Pero espérate que la cosa puede acabar siendo más graciosa aún. Iremos viendo…

Y cerrando la lista de temas trascendentales para nuestra democracia de esta semana, Ana García Obregón y Los Morancos darán las Campanadas de RTVE. Se comenta solo.

Ana Obregón y los Morancos presentarán la gala de nochevieja de este año.

Por si alguien se ha confundido:

Sí, estamos en el año 2022. — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) December 8, 2022

Quién sabe si RTVE nos sorprenderá con los chistes de Arévalo y el pezón de Sabrina. — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) December 8, 2022

Después de las campanadas presentadas por Los Morancos y Ana Obregón me tomaré un Larios con Fanta de limón en vaso de tubo y me iré a la barra libre con el traje que me ha comprado mi madre en SEPU. — Miguel Ángel (@tiocondena) December 8, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Debe ser una tabla de planchar, pero prefiero pensar que es una cucaracha gigante vigilando el barrio. pic.twitter.com/dX9dE5S7N9 — Gillighan (@gillighan01) December 5, 2022

Mantente en forma con Fit-rulais 2 pic.twitter.com/6BlZ7hwaas — PrendenteUno (y Trino) (@prendente1) December 9, 2022

Tu móvil cuando no cierras las aplicaciones. pic.twitter.com/xd6ozQDt4O — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) November 30, 2022

Todos los campeonatos de surf acaban en tablas — Endorcista (@endorcista) December 5, 2022

Un amigo de verdad es el que lo sabe todo sobre ti, excepto el piso y la puerta donde vives, que te lo pregunta cada vez que te visita, y sigue siendo tu amigo. — Antico ☕ (@anticuarenta) December 3, 2022

—No tengo amigos.

—Ni yo.

—¿Quedamos?

—Pena. — craca (@cracacraca) December 8, 2022

Suspendido el servicio de recogida de basuras… pic.twitter.com/mLu8PhpkJa — Franjolittle (@Franjorodowski) December 7, 2022