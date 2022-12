Las palabras virales de Évole sobre Luis Enrique: "Le falla algo para encajar en nuestro sistema de poder: va de cara"

El ex seleccionador nacional, Luis Enrique, tras la eliminación de España del Mundial de Catar. -EFE

Por Tremending

"No se pueden tener mejores apellidos para ocupar un cargo de responsabilidad en España. Martínez García." Así comienza la columna semanal de Jordi Évole en La Vanguardia, que este domingo dedica al ya ex seleccionador nacional, Luis Enrique. Tras la eliminación de España del Mundial de Qatar, el técnico asturiano ha recibido duras críticas de parte de la afición y algunos medios, y sigue la polémica tas su destitución.

Pero Évole no entra apenas en los resultados de la selección, sino que analiza la personalidad de una figura que siempre ha sido controvertida, tanto en el banquillo como en su etapa de futbolista. "A Luis Enrique le falla algo para encajar en nuestro sistema de poder: va de cara­", resume el columnista, que pone en valor la sinceridad con la que suele actuar Luis Enrique. "No le importa el qué dirán. De hecho ni se preocupa por escuchar o leer lo que se publica de él", recuerda Évole, que lanza una pregunta que puede resultar incómoda para la Real Federación Española de Fútbol: "Sería curiosa una encuesta por edades sobre el cese de Luis Enrique. Estoy convencido de que entre la gente más joven la adhesión al míster sería al­tísima".

El artículo no está exento de algún dardo a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ni a Luis Figo, máximo exponente del "transfuguismo". Tampoco se olvida de las cívicas celebraciones de los seguidores de Marruecos tras su victoria ante España, que hoy quizás se repitan tras su histórico paso a las semifinales del mundial al derrotar a Portugal.

Y termina poniendo en valor las declaraciones del propio Luis Enrique a los periodistas cuando decidió no renovar su contrato hasta después del mundial, hace nueve meses. "Esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo: 'Hay que echarlo, que tiene todavía cuatro años más de contrato'. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Me iré tranquilamente y no pasa nada". Otra vez más, Luis Enrique se mantuvo fiel a sus palabras.