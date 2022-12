Las redes imaginan un Twitter con 4.000 caracteres tras las palabras de Elon Musk: "Habrá que encuadernar algunos tuits"

¿Veremos un Twitter con mensajes de 4.000 caracteres? La red social que se popularizó precisamente por el ingenio que supuso condensar ideas en pocas palabras ahora podría estar más cerca de un escenario así.

Un tuitero preguntó directamente a Elon Musk: "¿Es cierto que Twitter está configurado para aumentar los caracteres de 280 a 4.000?". Este contestó con un escueto "Sí". No se sabe muy bien qué significará esto, menos aún con el historial irónico del multimillonario y la etapa de decisiones que se toman y se anulan desde que se compró la red social.

Yes

Sin embargo, a los tuiteros les ha faltado tiempo para empezar a imaginarse lo que pasaría si viéramos tuits de 4.000 caracteres.

Ya os digo yo que yo no entro a Twitter a leer tochazos de 4000 caracteres, así que no os emocionéis, please. Si sentís la necesidad de hacer esto, os abrís un blog como hacemos los boomers.

— Vicenç Garcia (@vgaltes) December 11, 2022