Toni Cantó se ríe de un artículo sobre el euskera en Japón y los tuiteros (y Oskar Matute) le dan una maravillosa lección de cultura

Por Tremending

Pocas cosas demuestran más la falta de cultura de una persona que burlarse de un idioma ajeno. Y cuando además has sido representante público y supuestamente responsable de una institución para promocionar otra lengua (cobrando 75.000 euros anuales), el bochorno no puede ser mayor. Y no es el primero, ojo.

El exmiembro de UPyD, expolítico de Ciudadanos, excargo de Ayuso y actual presentador de la tele ultra 7NN, Toni Cantó, publicó este lunes un tuit burlándose de las declaraciones de un profesor japonés al diario El Correo, que asegura que "en Japón hay personas que hablan euskera perfectamente". Cantó compartió el enlace y la frase, con emoticonos de risa.

"En Japón hay personas que hablan euskera perfectamente" 😂😂😂 https://t.co/sa23BY8NEb — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 12, 2022

Se podría recordar a Cantó que el Instituto Cervantes de Tokio ha organizado cursos de euskera y que se imparten también en muchos otros países. O que en el mundo existe gente con gran aprecio por otras culturas e idiomas aunque les sean muy lejanas y desconocidas en un principio. El diputado de Bildu Oskar Matute optó por dejarle directamente en evidencia.

Solo un ignorante es capaz de hacer ostentación de su estulticia sin darse cuenta del ridículo que provoca. He aquí un ejemplo práctico. pic.twitter.com/eKfearjUWp — Oskar Matute (@OskarMatute) December 12, 2022

Curiosamente, el feo gesto de Cantó ha acabado provocando una avalancha de maravillosos ejemplos y muestras del amor por las culturas y lenguas como el euskera que existe en todo el mundo.

Curiosamente a muchos japoneses les gusta el flamenco y viajan a su cuna para conocerlo, a Nueva Orleans a por el jazz, a la Azoka por el Euskera. Personas curiosas, sensibles e inteligentes. Se ríe como el matón de clase o el cuñao q envidia una cualidades que sabe q le faltan. — LoneStar (@LoneSta54970484) December 12, 2022

Conocí a un norteamericano cuando era veinteañero q vino a Madrid a casa de un primo suyo, amigo mío y vasco. Aquel chaval "solo" hablaba inglés y un euskera perfecto. Era nieto de un pastor vasco que fue a Nevada. Era curioso oírle hablar en euskera con acento yanki con su primo — Héctor Alonso🔻💻 hectoralonso@paquita.masto.host (@hdelosrios2) December 13, 2022

Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le da risa? — Pedro Ugarte ن (@PedroUgarte6) December 12, 2022

Esta noticia es de 2015. Es que es ir a Google, escribir "japonés que habla euskera" y encontrar noticias sobre euskera y Japón. https://t.co/zrW3HaV7JO pic.twitter.com/fwbfdwbErm — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) December 13, 2022

Hemen daukazu bat bertsotan. pic.twitter.com/tl1QI3E3Gf — Ibon Iza Totorika (@ibon_iza) December 12, 2022

Esto es un orgullo como española; que haya gente de taaan lejos que se interese por nuestras lenguas cooficiales,que son parte de nuestra riqueza cultural como país.

Mofarse de esto,aparte de una muestra clara de indigencia mental, es un acto 0 patriota. https://t.co/uL4CW4aGZd — iurisfriki ☘️ #misneach 🇮🇪 (@iurisfriki) December 13, 2022

El inculto se ríe de los que siempre quieren aprender más. https://t.co/0k3iXg0gyz — Iria Rodríguez 🔻 (@irirarara) December 13, 2022

Pues sí que te molesta la diversidad lingüística. — Jushepe Erreti (@JushepeErreti) December 13, 2022

Y el problema es?

Personalmente conozco euskaldunes de Estados Unidos, Países Bajos, Italia, Suiza, Alemania, Senegal…

Que seas un incapaz y un odiador no es obstáculo para otros — Igor B #vacunadotxertatua (@Igor_XIV) December 12, 2022

¿No debería alegrarse de que una lengua española sea objeto de curiosidad y estudio? En lugar de ello, intenta una burla que solo muestra su ignorancia y su desprecio al país que dice defender. https://t.co/ekpxYUDHTV — José Luis Ferreira (@JL_Ferr) December 13, 2022

Una de las maravillas de Twitter es que permite la exhibición orgullosa y multitudinaria de la propia ignorancia. https://t.co/Q0zTilBKzz — Ander Izagirre (@anderiza) December 13, 2022

Si,también hay en Alemania clases de euskera. Igual te hace gracia por qué para ti saber un solo idioma ya es suficiente — Menycrazygirl (@Josuneh) December 12, 2022

Se te ha caído esto, campeón pic.twitter.com/4UiRBETwhd — Negus, bekhatore lohi 🇻🇦 eta euzko señoroa (@kniaznegus) December 12, 2022

Y es que de todo lo malo puede salir algo bueno. También de las burlas que haga un turista de partidos, conocido por su chiringuito con Ayuso y que nos ha regalado momentos de indescriptible bochorno.