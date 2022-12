Los memes más tronchantes tras las lluvias en la capital: "Madrid es 'Waterworld II' pero en vez de Kevin Costner tenemos a Almeida"

Atención todo el mundo. Gentes de Palencia, Teruel, Lugo o Almería, sepan ustedes que ha llovido fuerte en Madrid.

La incesante lluvia registrada este miércoles en la capital ha provocado retenciones de tráfico, acumulación de agua en las vías del metro y hasta 300 emergencias. La verdad es que se ha liado buena en la capital.

Los vídeos compartidos en las redes sociales dan testimonio de ello.

¿El suburbano madrileño inundado? ¿Qué ha pasado, alcalde?

Ya sea con el agua por la cintura o subidos en una zódiac, los tuiteros no faltan jamás ha su cita con los memes y las risas. Estos son algunos de los mejores memes de las últimas horas.

How it started / How it's going pic.twitter.com/FYsxxdO9Nn

— Borja Cobeaga (@borjacobeaga) December 14, 2022