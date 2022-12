Los tuiteros responden a Page tras cargar contra el Gobierno: "Eres a la izquierda lo que Abascal al trabajo"

Por Tremending

Cuando creíamos que éramos pocos llegó Emiliano García-Page a cargar duramente contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez, a cuenta de la reforma del delito de malversación.

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado ante la prensa que le diría al Gobierno que "no se esfuerce en explicar lo que es inexplicable, que no tiene defensa posible". También ha tuiteado afirmando que "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena ni es de izquierdas apoyar unos privilegios territoriales que se traducen en desigualdad". Vaya, vaya…

Todos pensamos que eres un infiltrado del PP en el PSOE, Emiliano. https://t.co/kULcMJ5TNq — Mon 💎🐀 (@rmnmrgrd) December 14, 2022

Es raro eso de ver a Page cargando contra Sánchez y contra el Gobierno de Coalición ¿no? Bueno, la verdad es que no.

García-Page, susanista de pro que ya en las primarias del PSOE deslizó que se iría si ganaba Pedro Sánchez, siempre se queda. La coherencia, si me apuran la integridad, no son cualidades de las que pueda presumir el toledano.https://t.co/1pdPbmkiGW vía @publico_es — David Bollero (@dbollero) December 14, 2022

Que no está mal disentir de tu partido y tener la valentía de decirlo, pero es que siempre disienten para el mismo lado.

Las declaraciones de Page han provocado decenas de reacciones airadas en las redes sociales.

Aparte de Díaz Ayuso, a @NunezFeijoo le ha salido un duro competidor por la derecha en la persona de García Page que, a su vez, se las tiene tiesas con Lambán. — Javier Aroca Alonso (@JavierArocaA) December 14, 2022

Qué cara de Jon Nieve se le está poniendo a Pedro Sánchez y qué cara de Alliser Thorne a García Page… — Anacleto Panceto (Parodia) (@Xuxipc) December 13, 2022

Cuando uno no está de acuerdo con un partido lo coherente es marcharse. — Héctor Alonso🔻💻 hectoralonso@paquita.masto.host (@hdelosrios2) December 13, 2022

García-Page, cuando habla en sueños, dice que está hasta los cojones de tanto socialista, tanto comunista y tanto progre. — buenoveras (@yatedigoyoque) December 14, 2022

García-Page es Cuca Gamarra disfrazada. — buenoveras (@yatedigoyoque) December 13, 2022

El candidato independiente de vox https://t.co/ghwLRyPeya — Dani Gago (@DaniGagoPhoto) December 13, 2022

¿Sueñan los populares con socialistas eléctricos? — NoSomosNadie (un cero a la izquierda) (@josea_serna) December 14, 2022

Al PP se le amontonan los candidatos. — Fanny Blasco 🔻 (@fannyblama) December 14, 2022

¿A qué espera Page para afiliarse al PP? — FERDELES (@ferdeles) December 13, 2022

El mejor del PP es Page, sin duda, ni Ayuso ni Feijóo, ni Aznar en su mejor época. — Pepe García 🔻 (@PepeGar28834417) December 13, 2022

Tu eres a la izquierda lo que abascal al trabajo. — Republicana De Pueblo.❤️💛💜 (@DivinaPueblo) December 13, 2022

Hay que ver a los Page, Lamban, González o Leguina lo que se les ha atragantado el socialismo. Quizá lo más elocuente es ver los elogios de la derecha cada vez que 'disienten' del Gobierno.