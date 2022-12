Por Tremending

Ya se está convirtiendo en una costumbre. Joan Baldoví el diputado de Compromís, siempre tiene un buen zasca a mano para los representantes de Vox, y esta semana ha vuelto a hacerlo.

Debatía el Congreso el pasado martes una moción de Vox que pedía la reprobación de Irene Montero y ya puestos la supresión del Ministerio de Igualdad. La representante de Vox, Inés María Cañizares, lo calificó incluso de "chiringuito".

¿Cómo? ¿Ha dicho chiringuito? Sí, ya sabemos lo que piensan: se están acordando ustedes de Santiago Abascal, líder de Vox, que de chiringuitos sabe un rato. Claro, lo mismo pensó Baldoví. El diputado de Compromís fue demoledor en su réplica. Pero Baldoví fue más allá: tres zascas por el precio de uno.

"Hoy esta. Hablan ustedes en su exposición de motivos de chiringuito. ¿Ustedes hablan de chiringuito? Pero si el chiringuito es Abascal. Abascal es la perfecta encarnación del chiringuito. No hacer nada y además reconocerlo", les espetó Baldoví a los diputados de Vox.

Luego se refirió a otros chiringuitos más recientes: "No sé cómo se atreven ustedes a hablar de chiringuito. Y luego aguantando a aquella oficina del Español de aquel parásito que en gloria esté", dijo en referencia a Toni Cantó.

Baldoví también se acordó del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien no tiene ninguna función ejecutiva en el Gobierno castellano y leonés. "Y por último, hablan ustedes de ministerio innecesario y oneroso. Hombre, ustedes siempre ven la paja en el ojo ajeno pero la viga no la ven. Tienen un vicepresidente de Castilla y León sin funciones ejecutivas. No hace nada, nada más que decir tonterías y provocaciones".

En definitva, Baldoví calificó de "chorradas" las iniciativas de VOX. "No trabajan para presentar enmiendas a los presupuestos y cada semana traen una chorrada", apostilló.

Pero mejor será que lo vean, que para eso Baldoví ha colgado el momento en su cuenta de Twitter.

Los de Abascal, la Oficina del Español y la vicepresidencia sin funciones de Castilla y León ahora dicen que quieren acabar con los chiringuitos. pic.twitter.com/9q48LxYAX4 — Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) December 15, 2022

Como siempre, ha habido reacción de la legión tuitera. Hay de todo, como en botica, pero abundan las que se alinean con Baldoví. Les dejamos un par de ejemplos.

Joder Baldo, estás onfire 👏👏👏 — Amosnomejodas (@Amosnomejodas4) December 15, 2022

Qué grande eres Joan!! — PompaSC (@pompa_sc) December 16, 2022

Hay que recordar que la moción de Vox no salió adelante. Afortunadamente, permítannos añadir.