¡Viernes!

A disfrutar del fin de semana sin arrepentimientos.

Aquí seguimos, fieles a nuestro repaso a lo mejor del ingenio tuitero en las redes. Mientras nos deje Elon Musk, porque la cosa se está poniendo fea.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y vuelve la ilusión en las miradas de los niños.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) December 15, 2022

Tiempo de familia, concordia y amor.

Y de cenas de empresa, claro.

¡Venga esas comidas y cenas de empresa! Arriba ese ánimo! Que no decaiga la fiesta!!! A DARLO TODO! pic.twitter.com/rFuZOwM5ns

Precisamente con estas fiestas en mente, la gente está apurando las compras de regalos. Incluso algunos comercios han tratado de atraer clientes con rebajas y ofertas de última hora. Pero mucho cuidado, a veces no es oro todo lo que reluce.

En lo deportivo, Argentina y Francia se disputan este domingo la Copa del Mundo masculina de fútbol. Veremos quién se la lleva.

Vamos con televisión. Notición: Ayuso se pone el delantal de Masterchef para el especial de Navidad.

Y ojo, que habemus nuevo director de la Oficina del Español de Madrid. Ciertamente no lo tiene muy complicado para superar al anterior.

Una semana complicada en muchos sentidos. En lo político, la derecha ha mostrado su peor cara.

Toda la derecha al unísono contra el Gobierno, aunque cada uno con sus particularidades, claro

Ciudadanos se diferencia del PP y Vox en que no insisten mucho con que Pedro convoque elecciones.

Además de partidos, muchos políticos de derechas también han despotricado.

Same Judas Energy… pic.twitter.com/vT0emoCqPF

Tras varios días hablando de la ilegitimidad del Gobierno votado por los españoles, la cosa ha ido aún peor.

Yo hasta que no me tomo un par de cafés y las ultraderechas anuncian otro golpe de estado del gobierno no soy persona.

— Javier Durán (@tortondo) December 13, 2022