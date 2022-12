"Maldita Twitteca…": el mensaje de Almeida en 2018 cuando recriminaba a Carmena que Madrid se colapsaba con "cuatro gotas"

Por Tremending

Este miércoles llovió en Madrid y, como suele ser habitual, el asunto fue noticia en toda España. Las precipitaciones provocaron retenciones de tráfico, acumulación de agua en el suburbano y hasta 300 emergencias fueron registradas en la jornada. Las imágenes hablan por sí solas, y los memes aún más.

Siguiendo la estrategia habitual, Almeida busco rápidamente a quién echar las culpas. Como responsabilizar a la ETA de la lluvia no podía colar, en esta ocasión la culpa se le echó a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por no emitir una alerta. Pero después AEMET ha indicado que no hubo alerta… porque no llovió para una alerta. Según la agencia, en Madrid se registraron 25 litros por metro cuadrado, 15 por debajo del indicador de aviso más bajo.

En medio de todo, los tuiteros han recuperado un ilustrativo mensaje en la hemeroteca tuitera del alcalde de Madrid. En concreto cuando este culpaba a Carmena por unas lluvias en 2018. Pasen y vean.

🚘 Esta mañana miles de madrileños atrapados en sus coches y en los autobuses de la EMT. Carmena, ¿para cuándo un dispositivo de movilidad? Caen 4 gotas y Madrid queda colapsado. pic.twitter.com/UXRZEGLu5j — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 5, 2018

"Carmena, ¿para cuándo un dispositivo de movilidad? Caen 4 gotas y Madrid queda colapsado", aseguraba Almeida.

En 2022 la lluvia es ETA — TuitAndRoll (@TuitAndRoll) December 15, 2022

Desde luego que mala es Carmena — Visión Ultrarroja (@Ultrarroja) December 15, 2022

Maldita Twitteca… — Javier Fernández Amo (@JavierFdezAmo) December 15, 2022

Ojalá fuera usted el alcalde, estos perroflautas no saben gestionar, todo lleno de hojas y basura. En mayo los largamos por su incompetencia. https://t.co/ZE1wkVpSWt — Álvaro Manini 🏳‍🌈🏳️‍⚧️ (@chocaesamanini) December 15, 2022

BORRA JOSE LUIS — Adri_Triumph (@Adri_Triumph) December 15, 2022

Duele la hemeroteca, ¿eh? — Mike Lightwood (@M_Light_Books) December 14, 2022

Tremendo poder de gestión de la derecha. https://t.co/YsiOzngxvX — Teisano (@no0maswhisky) December 15, 2022

Soy el fantasma de las navidades pasadas, alcalde. https://t.co/GrjAo1zIlW — Sticked Pollo ❌ (8$? , this is parody!) (@PioIin) December 15, 2022

Y es que José Luis Martinez Almeida tiene más peligro gobernando una ciudad que José Luis Martinez Almeida con un balón de fútbol o con un arco y unas flechas. Apunta igual de mal, pero el 'balonazo' se lo llevan todos los madrileños.